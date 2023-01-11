3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2023 Ocak-Temmuz dönemi için memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zammın ardından bir artış da 3600 ek göstergeden gelecek. Ocak ayının 15'inde yürürlüğe girecek olan düzenleme ile birlikte; Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak. Peki 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek? İşte düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih

2023 Ocak-Haziran dönemi için emekli ve memur zammı yüzde 30 olarak belirlendi. 3600 ek gösterge ile birlikte memur maaşlarında bir miktar, emekli maaşları ve ikramiyelerinde ise büyük bir oranda artış olacak.

3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının ek göstergeleri 3600'e yükseltilerek maaşlarda büyük oranda artış sağlanacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile maaşa yansıyacak ikramiye farkı tutarı artacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?



Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte; Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÖDENECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesi 2022 yılının Temmuz ayında yasalaştı.

3600 ek gösterge 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek ve ödemeler bu tarihten itibaren hesaplara yatırılacak.

Memur emeklileri maaşlarının yanı sıra Ocak ayının ortasında 2023/Ocak-Haziran katsayı farkını, yine Ocak ayının 15-31 tarihleri arasında 3600 ek gösterge farkını alacak.

3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge kapsamında öğretmen, polis, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin maaşları yükselecek.

Birçok meslek grubunu kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle birlikte 1. dereceye gelmiş olmak şartıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3.600'e yükseltildi.

Avukat, il müdürü, bekçi, uzman jandarma ve uzman erbaş gibi 3.000 ek göstergeli tüm meslek grupları da 3.600 ek göstergeden yararlanacak. İl müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, gelir uzmanı ve mali hizmetler uzmanları ve denetmenlerin 2.200 olan ek göstergeleri de 3.600'e çıktı.

Yaklaşık 5 milyon 300 bin kamu çalışanının ek göstergeleri 3600 seviyesine çıkarılacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile birlikte emekli maaşları ve ikramiyelerinde de büyük oranda artış sağlanacak.

2022 yılında emekli olan memurlar 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ikramiye farklarından yararlanabilecek İlave ikramiye tutarı, katsayı ve hizmet yılına göre değişecek.

2022'de emekli olan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek. İkramiye farkı 1 kereye mahsus olarak yatırılacak.

EK GÖSTERGE, MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

3600 ek gösterge kapsamında, 2022 yılında emekli olan kamu görevlilerinin hak ettiği ikramiye farkı hak sahiplerine ödenecek. İkramiye ödemesi yalnızca 2022 yılında emekli olanlar için olacak. Ek gösterge ödemeleri farklı kıdem ve çalışma sürelerine göre belirlenecek. Ek ikramiye ödemelerinin toplam tutarı 93 bin lirayı bulacak. İkramiye farkı 1 kereye mahsus olarak ödenecek.

Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan memurlar (25 yıl) için artış 2.115 TL olurken, 3000'den 3600'e çıkan memurlar için (30 yıl) artış 2.240 TL olacak.

Ek göstergesi 2200'den 3.600'e çıkanlar (25 yıl) için artış 2.463 TL, 2.200'den 3.600'e çıkanlar (30 yıl) için ise artış 2.587 TL olacak.