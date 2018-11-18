3600 ek gösterge nedir ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile polis emekli memur maaşları ne kadar olacak? 3600 ek gösterge yasasında son durum ne? Kimler ek göstergeden yararlanacak? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. 3600 ek gösterge yasasında son durum, yüz binlerce kamu ve kuruluşlarında çalışan memur tarafından sorgulanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Soylu bugün yaptığı açıklamayla birlikte yüz binlerce polise müjdeyi verdi. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'un ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 'polislere 3600 ek gösterge verilecek' sözleri, gözlerin bir kez daha 3600 ek gösterge düzenlemesine çevrilmesine neden oldu. 3600 ek gösterge ile ilgili henüz net bir açıklama bulunmuyor. Ancak iki bakanın açıklaması, 3600 ek göstergeye ilişkin düzenlemenin kademeli olarak yapılacağı şeklinde değerlendirilmesine neden oldu. Kamuda, şimdi de 3600 ek gösterge düzenlemesinin kademeli olarak yapılacağı beklentisi oluştu. Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili detaylar star.com.tr'de

3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağı milyonlarca memur tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüz binlerce memuru ilgilendiren düzenlemenin ne zaman TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe gireceği merak ediliyor. 24 Haziran seçimleri öncesinde, öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine 3600 ek gösterge verileceği açıklanmıştı. Polis, Öğretmen, Hemşire, Din Görevlileri ve Diğer İdarecilerin Ek göstergelerinin 3600 e yükseltilmesi durumu ile ilgili ayrıntılar haberimizde.



Bu açıklamanın üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen, konuyla ilgili düzenleme hayata geçirilmedi. Kamuda da düzenlemenin kapsamının geniştelimesi yönünde büyük bir beklenti oluştu.



Milyonlarca kamu görevlisi 3600 ek göstergenin yazalaşması için gün sayarken bu konudaki ilk açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, 3600 ek göstergeye ilişkin öğretmenlere müjde vereceklerini açıkladı.



Bu açıklama ile ilgili tartışmalar sürerken aynı konuda bu kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama geldi.



Bakan Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının 2019 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorusu üzerine, "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bu bir sözdür. Bu sözün arkasındayız." ifadelerini kullandı.



Her iki bakanın açıklamaları sadece, polis ve öğretmenleri kapsıyor. 3600 ek gösterge bekleyen sağlık çalışanları ve din görevlilerine ilişkin ise bir değerlendirme yapılmadı. Bu durum kamuda, 3600 ek göstergeye ilişkin 'kademeli geçiş mi' yapılacak sorusunu gündeme getirdi.



Başta dört meslek grubu olmak üzere, kamuda 3600 ek gösterge bekleyen kamu personeli, 3600 ek göstergenin kademeli olarak hayata geçirileceğini dile getiriyor. Örneğin, öncelikle öğretmenlere ilişkin düzenlemenin ardından da polis veya diğer meslek mensuplarına ilişkin düzenlemenin hayata geçirileceği iddia ediliyor. Ancak bu konuda resmi olarak bir açıklama olmadığı için, sözkonusu iddialar bakanlık bürokratlarının görüş ve yorumlarından oluşuyor.

BAKAN SOYLU MÜJDEYİ VERDİ



İçişleri Bakanı Soylu, kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili, "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bu bir sözdür. Bu sözün arkasındayız." ifadelerini kullandı.



Polislerin, güvenlik görevlilerinin yaşam standartlarını iyi bir noktaya getirmenin temel sorumlulukları olduğununa işaret eden Soylu, "Özellikle 15 Temmuz'un iklimi hafif bir kaybolduktan sonra polislerimizi yeni aldıklarımızla beraber ilk önce 12/24'e döndürdük, şimdi de 8/24'e döndürüyoruz." dedi.



Soylu, 2016'da 61, 2017'de 52, 2018'de şu ana kadar ise 32 emniyet personelinin intihar ettiğini belirterek, güvenlik güçlerinin imkanlarını en iyi noktaya getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

KİMLER EK GÖSTERGEDEN YARARLANACAK?



3600 ek gösterge hususunda Çalışma Bakanlığı tarafından bir çalışma yürütülüyor. Hazırlanan taslakta daha önce ifade edilen polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanlar da yer aldı. Bu taslağa göre şube müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından yararlanacak. Taslak metne giren idarecilere belediyeler ve bağlı şirketlerdeki yöneticiler de girdi. Buna göre belediyelerde ve bağlı şirketlerde görev yapan daire başkanlarının da ek gösterge artışından faydalanması planlanıyor. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de yararlanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli olacak.



KİM NE KADAR ALACAK?



Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.



İKRAMİYELER DE ARTACAK MI?



Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek.

EK GÖSTERGE NEDİR?



Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.



Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.



NE ZAMAN YASALAŞACAK?



3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağı konusunda bir bilgi yok. Konuya dair detaylar geldikçe haberlerimizden paylaşacağız. Öte yandan geçtiğimiz günlerde AA Editör Masası’nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3600 ek göstergeyle ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir açıklamalarının olacağını söyledi.