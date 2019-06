3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge tarihi belli oldu mu? 3600 ek gösterge son durum nedir? 5 Haziran 3600 ek gösterge son dakika gelişmesi var mı? On binlerce memur yanıt aramaya devam ediyor. On binlerce öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. 3600 ek gösterge yasası ile ilgili, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcılarından oluşan bir heyet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u ziyaret etti. Yalçın, Bakan Selçuk’a memurlara verilmesi kararlaştırılan 3600 ek göstergenin bir an önce yasalaşmasını ve sözleşmeli personellerin sorunlarını da ileterek sözleşmelilerin kadro taleplerini iletti. Memur ile emekli 3600 ek gösterge zammının kaç TL olduğu taraflarca sorgulanıyor. Memur sendikaları, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini içine alacak bir biçimde genişletilmesi talebinde bulunuyor. 3600 ek gösterge ile ilgili henüz net bir tarih belirtilmemişken, çalışmaların sürdüğü biliniyor. İşte 3600 ek gösterge 5 Haziran son dakika haberleri ve 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişmeler haberimizin detaylarında…

"SONRA GÜNDEME ALINACAK"

AK Partili Kurtulmuş katıldığı bir canlı yayın programında 3600 ek gösterge yasası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, "Büyük bir mali yükü de getiren bir durum. O da belki şimdi değil ama sonra gündeme alınıp değerlendirilebilecek bir konudur" ifadelerini kullandı. BAKAN SOYLU'DAN SON DAKİKA 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI 3600 ek gösterge konusu gündemden düşmezken konuyla ilgili AK Parti kanadından zaman zaman açıklamalar yapılıyor. 3600 ek gösterge ile ilgili en son açıklama ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. "BU GERÇEKLEŞECEK" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 3600 ek gösterge konusunda ise Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü var. Polislerin emekliliğinde aradaki fark yaşam standardını etkileyecek nitelikte. Bunu hepimiz biliyoruz, bunun için böyle bir değerlendirme yapıldı. Bu gerçekleşecek. Bugün gerçekleşmemesinin sebebi içinde bulunduğumuz süreç. Seçim falan derken böyle bir tablo ile karşılaştık." dedi.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç yazısında Ek gösterge meselesi için bir tarih verdi. İstanbul’da yerel seçimin tekrarlanması sebebi ile Meclis’in 23 Haziran tarihine kadar faaliyet gösteremeyeceği açıklandı. Tüm partililer İstanbul’da tekrarlanacak seçim için çalışmalara dahil olacaklar ve dolayısıyla ek gösterge meselesi seçimler sonuçlanana kadar tartışılamayacak. Diğer yandan 3600 ek göstergenin 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği düşünülüyor.

3600 EK GÖSTERGE TARİHİ BELLİ OLDU MU?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 EK GÖSTERGE İLE MAAŞLARA NE KADAR ZAM GELECEK?

Söz konusu ek gösterge, çalışan memurlar için 2200'den 3600'e çıkması hâlinde aylıklara hemen hemen 23 Türk lirası, 3000'den 3600'e çıkması hâlinde ise 38 Türk lirası olarak yansıyacağı konuşuluyor. Siyasi partiler tarafından seçim dönemlerinde verilen 3600 ek gösterge konusu, milyonlar tarafından ilgi ile takip ediliyor. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde emekli ikramiyesinde artış 20 bin Türk lirasını geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 senelik 3000 göstergedeki memurun 77 bin Türk liralık emekli ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin Türk lirasına çıkacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

NACİ BOSTANCI’DAN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Seçimden sonra ilk olarak personel reformu düzenlemesinin gündeme gelmesi gerekiyor. 3600 ek gösterge de burada çözülecek. Nisan-Mayıs civarında bu gelişmeler yaşanır" diye konuştu. Ek gösterge artışı ile memurların emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri önemli ölçüde yükselecek.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Bilkent Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili bir açıklama yaptı. 3600 ek gösterge ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur" dedi.

18 Ocak'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gündemdeki 3600 ek gösterge konusuna da değinen Selçuk, "3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3600 ek göstergede 4 meslek için tek paket hazırlandığını açıkladı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayrım yapılmaksızın aynı paket kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri ortalama 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1.1 milyon öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi düzenlemeden yararlanacak.

EŞİTLİK SAĞLANIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarıyla birlikte çalışan AK Parti Grubu, teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunacak.

Paketle milyonlarca çalışan arasında eşitlik sağlanacak. Düzenlemeyle hem görev ücreti hem de emekli maaşını önemli oranda belirleyen ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Yeni gösterge sistemi, kamuda liyakate göre yükselmenin de önünü de açılacak. Mevcut uygulamada lise veya yükseköğrenim mezunu astsubaylarda statü esası uygulanıyor ve hepsi 3600 ek göstergeden yararlanıyor. Yeni düzenlemede astsubaylarda olduğu gibi statüye göre ek gösterge verilmesi durumunda, eğitim durumuna bakılmaksızın tüm öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilecek. İdarecilerde eğitim durumunun dikkate alınması durumunda 3600 ek göstergeden sadece üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları istifade edecek.

İKRAMİYELER EN AZ 25 BİN LİRA ARTACAK

Ek gösterge yürürlüğe girdiği andan itibaren, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Emekli ikramiyeleri emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödendiği için geriye doğru ek ödeme söz konusu olmayacak. Düzenleme emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis ve idarecilerin ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDEN ÖNEMLİ?

3600 ek gösterge memurların çalışırken aldıkları maaşları artırıyor. Ancak, ek göstergenin esas faydası emekli ikramiyesi ve emekli aylığında görülüyor.

Ek göstergenin 3600’e çıkmasıyla, 25 yıl hizmeti bulunan kapsamdaki memurların emekli aylığı 642 TL ile 727 TL arasında artacak. Emekli aylığındaki artıştan, daha önce emekli olanlar ve bundan sonra emekli olacak kişiler yararlanacak.

3600 ek gösterge emekli ikramiyesinde ise 25 yıl hizmeti bulunan memurlar için 20 bin 600 lira ile 28 bin 800 lira arasında artış anlamına geliyor. İkramiye tutarı, her hizmet yılı için 824 lira ile bin 152 lira arasında artıyor. Dolayısıyla hizmet süresi arttıkça ikramiye farkı da artıyor.

Emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödeniyor, geriye dönük ödeme yapılmıyor. Bu nedenle, 3600 ek gösterge kapsamında olup da emekliliği hak etmiş kişiler, daha yüksek ikramiye alabilmek için yasa çıkmadan emeklilik dilekçesi vermek istemiyor.

250 BİN KİŞİ EMEKLİLİĞİ HAK ETTİ

MEMURSEN Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, şu an memurların yüzde 25’inin ek göstergeden yararlanmakta olduğunu vurguladı. Tonbul, öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin 3600 ek göstergeye kavuşmasıyla bu oranın yüzde 60-65’e çıkacağını, kapsamın genişletilmesi yönündeki talepleri dikkate alındığında ise tüm memurların yüzde 70’inin ek göstergeye tabi hale geleceğini ifade etti.

Tonbul, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre şu an 180 bin öğretmenin emekliliği hak etmiş durumda olduğunu belirtti. Tonbul, Türkiye’de yılda ortalama 50 bin memurun emekli olduğunu, 3600 ek gösterge yasasının çıkması halinde bir anda bu rakamın 5-6 katı memurun emekli olabileceğini, bunun da 250 bin potansiyel emekli anlamına geldiğini kaydetti.

FATURA NE OLACAK?

3600 ek gösterge çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe hassasiyetleri açısından da önem taşıyor. Yasa çıktıktan sonra bir yandan yüksek tutarlı emekli ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesi gündeme gelecek, bir yandan da aynı anda emekli olanlardan dolayı öğretmen, polis ve hemşire açığı ortaya çıkacağı için yeni personel ihtiyacı doğacak.

Aynı anda 100 bin kişi emekli olduğunda dahi, en düşük rakam üzerinden 2.1 milyar lira ikramiye farkı doğacak. Hizmet süresi arttıkça maliyet daha da yükselecek.

3600 ek gösterge yasası, mevcut emeklilerin aylıklarına hemen yansıyacak. Bunun da yılda 5 milyar lira dolayında maliyet getireceği hesaplanıyor. Bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanlığı titiz bir çalışma yürütüyor.

3600 EK GÖSTERGE KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ TALEBİ

Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.

Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

YALÇIN: “3600 EK GÖSTERGE TÜM KAMU GÖREVLİLERİNİ KAPSAMALI”

Genel Kurul’da konuşan MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetten taleplerini sıralayarak, 3600 ek göstergenin söz verildiği gibi tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

GEYLAN: “EK GÖSTERGE YÜKSELTİLMELİ”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da Nevşehir’de katıldığı istişare toplantısında 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ek gösterge konusunun Meclis açıldığında gündeme geleceğini söylediğini belirterek, "Bu söze itibar ediyoruz" dedi. Geylan, 4 meslek grubunun yanı sıra tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin yükseltilmesi, yardımcı hizmetler sınıfının da ek göstergeden yararlandırılması şeklindeki talebini de bir kez daha yineledi.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.