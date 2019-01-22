3600 ek göstergede son durumu merak konusu olurken aynı zamanda 2019 yılı itibariyle 3600 ek gösterge ne zaman verileceği, kimlerin faydalanabileceği araştılıran konular arasında. Sosyal medya üzerinden sıklıkla gündem olan "3600 ek gösterge son durum nedir TBMM'de 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek?" soruların yanıtlarını bu haberimizde sizler için derledik 3600 ek gösterge artışıyla birlikte öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareciler ile emeklileri gelirlerinin yükseleceği günü bekliyor Bu kapsamda yasanın ne zaman çıkacağını merak eden yüz binlerce memur konuya dair yapılan son açıklamalar ve gelişmelerden haberdar olmak istiyor Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış, yüz binlerce memurun ilgiyle yakından takip ettiği konu olarak dikkat çekiyor 3600 ek gösterge yasalaşırsa, mevcut maaşları artırmakla birlikte emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşına da artış yansıyacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3600 ek gösterge konusundaki çalışmanın devam ettiğini söyledi. Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın gündemlerinde olmadığını söyledi. Selçuk ayrıca dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacağını, Şubat ayında aylıklara yansıyacağını belirtti.



Bakan Selçuk'un açıklamalarından başlıklar şöyle:



2018 yılında İŞKUR bir rekora imza attı, 1 milyon 250 bin istihdama aracılık etti. Hemodiyaliz hastalarına desteği yüzde 19 oranında arttırdık.



Gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarını gerçekleştireceğiz. RTÜK Başkanımızla aile ve çocuk dostu yayınlar hakkında konuştuk. Aile ve çocuk konusunda çok fazla yayın olmadığını görüyoruz. Çeşitli teşvik mekanizmaları kurarak bunları arttıracağız.



3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarımızla devam ediyor. Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme gündemimizde yok şu anda.

Kamuda görevli yüz binlerce memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge konusu, pek çok vatandaşın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Özellikle polis memurları, öğretmenler ve din görevlilerinin yakından takip ettiği '3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağı merak ediliyor.



3600 ek gösterge hakkındaki araştırmalar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşmasının ardından yoğunluk kazandı. Bakan Selçuk, '3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarımızla devam ediyor.' dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Gündemdeki 3600 ek gösterge konusuna da değinen Selçuk, "3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

BAKANDAN "EK GÖSTERGE" AÇIKLAMASI



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Gündemdeki 3600 ek gösterge konusuna da değinen Selçuk, "3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



3600 EK GÖSTERGE İÇİN PAKET HAZIR



3600 ek göstergede 4 meslek için tek paket hazır. 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği 3600 ek gösterge düzenlemesi konusunda 1 milyon 600 binin üzerinde çalışanın yüzünü güldüren müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3600 ek göstergede 4 meslek için tek paket hazırlandığını açıkladı. Sabah'ın haberine göre öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayırım yapılmaksızın aynı paket kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.



MEVCUT EMEKLİLERİ DE KAPSAYACAK MI?



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem; "Her hizmet sınırının bir ek göstergesi var. 2000, 2200, 3000, 3600 olanlar ve daha üst sınırlar da var. Ek göstergenin artışı özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşları artıyor. Bu rakamlar net rakamlar değil ortalama rakamlar. Kişiye göre değişecektir bu rakamlar. Polislerin emekli maaşı 530 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. 2200 ek göstergeli birisinin göstergesini 3600'e çıkartırsanız maaş artışı '32 TL' oluyor. Emekli maaş artışı 650 lira artarken, emekli ikramiyesi 23 bin 210 TL artacak. 3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun aylık maaşında 34 lira azalma olacak. Emekli maaşı 550 TL artarken, emekli ikramiyesi de 20 bin 710 lira artış gerçekleşecek. Bu düzenlemenin mevcut emeklileri de kapsaması bekleniyor ancak düzenleme ortaya çıkınca hepsini göreceğiz. Dört meslek grubuyla ilgili bir paket olacağını İbrahim Kalın açıkladı. İlk etapta; polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi"



TEKLİF ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TBMM’DE



Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarıyla birlikte çalışan AK Parti Grubu, teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunacak.



Paketle milyonlarca çalışan arasında eşitlik sağlanacak. Düzenlemeyle hem görev ücreti hem de emekli maaşını önemli oranda belirleyen ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Yeni gösterge sistemi, kamuda liyakate göre yükselmenin de önünü de açılacak. Mevcut uygulamada lise veya yükseköğrenim mezunu astsubaylarda statü esası uygulanıyor ve hepsi 3600 ek göstergeden yararlanıyor. Yeni düzenlemede astsubaylarda olduğu gibi statüye göre ek gösterge verilmesi durumunda, eğitim durumuna bakılmaksızın tüm öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilecek. İdarecilerde eğitim durumunun dikkate alınması durumunda 3600 ek göstergeden sadece üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları istifade edecek.



İKRAMİYELER ARTACAK



Ek gösterge yürürlüğe girdiği andan itibaren, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Emekli ikramiyeleri emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödendiği için geriye doğru ek ödeme söz konusu olmayacak. Düzenleme emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis ve idarecilerin ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN PAKET HAZIR



3600 ek göstergede 4 meslek için tek paket hazır. 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği 3600 ek gösterge düzenlemesi konusunda 1 milyon 600 binin üzerinde çalışanın yüzünü güldüren müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3600 ek göstergede 4 meslek için tek paket hazırlandığını açıkladı. Sabah'ın haberine göre öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayırım yapılmaksızın aynı paket kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.



MEVCUT EMEKLİLERİ DE KAPSAYACAK MI?



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem; "Her hizmet sınırının bir ek göstergesi var. 2000, 2200, 3000, 3600 olanlar ve daha üst sınırlar da var. Ek göstergenin artışı özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşları artıyor. Bu rakamlar net rakamlar değil ortalama rakamlar. Kişiye göre değişecektir bu rakamlar. Polislerin emekli maaşı 530 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. 2200 ek göstergeli birisinin göstergesini 3600'e çıkartırsanız maaş artışı '32 TL' oluyor. Emekli maaş artışı 650 lira artarken, emekli ikramiyesi 23 bin 210 TL artacak. 3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun aylık maaşında 34 lira azalma olacak. Emekli maaşı 550 TL artarken, emekli ikramiyesi de 20 bin 710 lira artış gerçekleşecek. Bu düzenlemenin mevcut emeklileri de kapsaması bekleniyor ancak düzenleme ortaya çıkınca hepsini göreceğiz. Dört meslek grubuyla ilgili bir paket olacağını İbrahim Kalın açıkladı. İlk etapta; polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi"



TEKLİF ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TBMM’DE



Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarıyla birlikte çalışan AK Parti Grubu, teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunacak.



Paketle milyonlarca çalışan arasında eşitlik sağlanacak. Düzenlemeyle hem görev ücreti hem de emekli maaşını önemli oranda belirleyen ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Yeni gösterge sistemi, kamuda liyakate göre yükselmenin de önünü de açılacak. Mevcut uygulamada lise veya yükseköğrenim mezunu astsubaylarda statü esası uygulanıyor ve hepsi 3600 ek göstergeden yararlanıyor. Yeni düzenlemede astsubaylarda olduğu gibi statüye göre ek gösterge verilmesi durumunda, eğitim durumuna bakılmaksızın tüm öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilecek. İdarecilerde eğitim durumunun dikkate alınması durumunda 3600 ek göstergeden sadece üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları istifade edecek.



İKRAMİYELER ARTACAK



Ek gösterge yürürlüğe girdiği andan itibaren, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Emekli ikramiyeleri emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödendiği için geriye doğru ek ödeme söz konusu olmayacak. Düzenleme emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis ve idarecilerin ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği 3600 ek gösterge düzenlemesi konusunda 1 milyon 600 binin üzerinde çalışanın yüzünü güldüren müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3600 ek göstergede 4 meslek için tek paket hazırlandığını açıkladı. Sabah'ın haberine göre öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayırım yapılmaksızın aynı paket kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.



MEVCUT EMEKLİLERİ DE KAPSAMASI BEKLENİYOR



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem; "Her hizmet sınırının bir ek göstergesi var. 2000, 2200, 3000, 3600 olanlar ve daha üst sınırlar da var. Ek göstergenin artışı özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşları artıyor. Bu rakamlar net rakamlar değil ortalama rakamlar. Kişiye göre değişecektir bu rakamlar. Polislerin emekli maaşı 530 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. 2200 ek göstergeli birisinin göstergesini 3600'e çıkartırsanız maaş artışı '32 TL' oluyor. Emekli maaş artışı 650 lira artarken, emekli ikramiyesi 23 bin 210 TL artacak. 3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun aylık maaşında 34 lira azalma olacak. Emekli maaşı 550 TL artarken, emekli ikramiyesi de 20 bin 710 lira artış gerçekleşecek. Bu düzenlemenin mevcut emeklileri de kapsaması bekleniyor ancak düzenleme ortaya çıkınca hepsini göreceğiz. Dört meslek grubuyla ilgili bir paket olacağını İbrahim Kalın açıkladı. İlk etapta; polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi"



EŞİTLİK SAĞLANIYOR



Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarıyla birlikte çalışan AK Parti Grubu, teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunacak.



Paketle milyonlarca çalışan arasında eşitlik sağlanacak. Düzenlemeyle hem görev ücreti hem de emekli maaşını önemli oranda belirleyen ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Yeni gösterge sistemi, kamuda liyakate göre yükselmenin de önünü de açılacak. Mevcut uygulamada lise veya yükseköğrenim mezunu astsubaylarda statü esası uygulanıyor ve hepsi 3600 ek göstergeden yararlanıyor. Yeni düzenlemede astsubaylarda olduğu gibi statüye göre ek gösterge verilmesi durumunda, eğitim durumuna bakılmaksızın tüm öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilecek. İdarecilerde eğitim durumunun dikkate alınması durumunda 3600 ek göstergeden sadece üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları istifade edecek.



İKRAMİYELER EN AZ 25 BİN LİRA ARTACAK



Ek gösterge yürürlüğe girdiği andan itibaren, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Emekli ikramiyeleri emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödendiği için geriye doğru ek ödeme söz konusu olmayacak. Düzenleme emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis ve idarecilerin ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, imamlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve polislerin 4 ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini vurguladı. İşte yapılan açıklama;Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Saray'da yapılan kabine toplantısı sonrasında binlerce vatandaşı ilgilendiren 3600 ek gösterge yasası hakkında açıklamalarda bulundu.

Polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanları da ilgilendiren 3600 ek gösterge yasasıyla ilgili son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, imamlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve polislerin 4 ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini vurguladı.

"4'ÜNÜN BİRDEN PAKET HALİNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR"



İkinci 100 günlük Eylem Planı'nda öğretmenlere 3600 ek göstergenin açıklandığı anımsatılarak, "Polislerin, sağlık çalışanlarının ve din görevlilerinin de bu alanda büyük bir beklentisinin olduğu biliniyor. 2019 yılı için bir düzenleme düşünülüyor mu?" şeklindeki soru üzerine Kalın, bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği bir konu olduğunun altını çizdi.



Kalın, imamlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve polislerin 4 ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini vurguladı.

"Bunların dördünün birden bir paket halinde tamamlanması şu anda planlanıyor." diyen Kalın, şunları söyledi:



"Bununla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız yürütüyor. Farklı meslek sektörleri olmakla birlikte, bunların bir araya getirilerek tek bir paket halinde geçirilmesi planlanıyor. Dolayısıyla çalışma devam ediyor, herhangi bir 'gündemden çıkarma' ya da 'unutma' diye bir şey söz konusu değil. Bununla ilgili çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımızın bu vaadi de yerine getirilmiş olacak. Henüz bir tarih veremiyorum çünkü birtakım idari ve mevzuatla ilgili düzenlemeler gerektiren bir konu. Ama konunun yakından takip edildiğini ifade edebilirim."

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI



İkinci 100 günlük Eylem Planı'nda öğretmenlere 3600 ek göstergenin açıklandığı anımsatılarak, "Polislerin, sağlık çalışanlarının ve din görevlilerinin de bu alanda büyük bir beklentisinin olduğu biliniyor. 2019 yılı için bir düzenleme düşünülüyor mu?" şeklindeki soru üzerine Kalın, bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği bir konu olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkinci 100 Günlük Eylem Planında, öğretmenlere müjdeli haberi verdi. Önümüzdeki 100 gün içinde yapılacak düzenleme ile öğretmenlerin ek göstergesi 3600’e yükselecek. Ek göstergenin, bir başka adıyla da katsayının, yükselmesi memurlar için önemli bir konu. Neden önemli; çünkü unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, hem görevdeyken ki hem de emekli olduktan sonra ki maaşları ve emekli ikramiyesini hesaplamada temel kriter. Buna göre de ek gösterge arttıkça emekli ikramiyesi ve maaş da artıyor. Örneğin, göstergesi 3600 olan herhangi bir görevdeki memur, 2500 olana göre daha fazla ikramiye ve maaş alıyor.



Maaşlara nasıl yansıyacak?



Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3000’den 3600 çıkması hem çalışırken ki maaşları, hem emekli maaşlarını hem de emekli olunurken alınacak tazminatı etkileyecek. Ayrıca, gösterge artışı ile birçok öğretmen emekliliğini isteyebilecek. Gösterge artışı mevcut maaşta iyileştirme yaratsa da asıl etkiyi emekli ikramiyesinde ve emekli maaşında yapacak. Emeklilikte maaş ve ikramiyede yüzde 20, hatta yüzde 25 artış getirecek. Örneğin, birinci dereceden, 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmenin emekli maaşı 570 lira, emekli ikramiyesi de 21 bin liraya yakın artacak. Yine birinci dereceden, 25 yıl çalışan bir öğretmen emekli olduğunda emekli maaşı 535 lira, emekli ikramiyesi de 17 bin lira yükselecek.





MEMUR-SEN'DEN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

SGK 5. Olağan Genel Kurulunda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bakanlığın ve SGK'nın görev ve yetki alanıyla ilgili olan, ek gösterge vaadi konusunda Bakanımızdan ve SGK Başkanından sorumluluk almalarını bekliyoruz." dedi.



Kamu görevlileri olarak, maaş bordrolarında hem gelir tarafında hem de gider tarafında SGK ile ilgili kalemlerin olduğunu belirten Yalçın, "Görev yaparken biz Kuruma prim ödüyoruz. Emekli olduğumuzda Kurum bize maaş ödüyor. Durumun var olmasını sağlayan iştirakçi vasfımız da Kurumun ayakta kalmasını sağlayan gelir tedarikçisi sıfatımız da var. Buna bağlı olarak doğrudan ya da dolaylı olarak Kurumun söz söylemesini, destek olmasını, katkı sunmasını beklediğimiz tekliflerimiz, taleplerimiz ve beklentilerimiz, oldu ve olmaya da devam edecek.



Bu çerçevede, Bakanlığın ve SGK'nın görev ve yetki alanıyla ilgili olan, bize bakan yönüyle ek gösterge teklifi siyasi iradeye bakan yönüyle de ek gösterge vaadi konusunda Bakanımızdan ve SGK Başkanından sorumluluk almalarını bekliyoruz. Farklı ad ve mevzuatlara sahip sosyal güvenlik kurumlarını ortak çatı altında toplamadaki maharet, şimdi de farklı unvanlarda ve kurumlarda görev yapan kamu görevlilerinin ek gösterge durumlarını bütüncül bakışla düzeltmede adalet olarak gerçekleşmeli.



Biz Memur-Sen olarak, 3600 ek gösterge düzenlemesinde, maliyet hesabı değil adalet esası gözetilsin diyoruz. Vaat cümlesindeki eksikliğin, icraat düzleminde giderilmesini teklif ve talep ediyoruz. Sayın Bakandan, kendi Bakanlığında görev yapanların da aralarında bulunduğu kamu görevlileri için konuyla ilgilenmesini, bütün kamu görevlilerini kapsayacak şekilde ek gösterge tablosunun güncellenmesini ve düzeltilmesini istiyoruz. SGK'nın da, kapsayıcı sosyal güvenlik, bütüncül bakış ve iştirakçileri arasında adaleti sağlama hedefleriyle uyumlu olacak bir içerikle ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe konulmasına katkı vereceğine inanıyoruz.



Bu bağlamda SGK, "ek gösterge yükünü karşılayamayız" çekincesi değil, "ek gösterge düzenlemesinin gereklerini yerine getirmede sorunla karşılaşmayız" güvencesi üretmelidir. Biz, gerek saygı değer Bakanın ve gerekse kıymetli Başkanın, SGK'nın ek gösterge taleplerini karşılayabilecek ve taşıyabilecek kapasiteye sahip olduğunu ispatlayacak duruşu tercih edecekleri kanaatindeyiz. Elbette gerek Bakanımızdan, Başkanımızdan ve kurumdan beklentilerimiz ve taleplerimiz bununla sınırlı değil. Memur-Sen olarak, emeğe değer veren ve güvence sağlayan kurumların daha fazla temas kurması ve işbirliği telaşı içerisinde olması gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerinde bulundu.



ÖĞRETMENLERE 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" çerçevesinde, öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e yükseltileceği duyurulmuştu. Ayrıca ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretleri yüzde 100 artırılacak.

1.5 MİLYON EMEKLİYİ KAPSIYOR

Düzenlemeyle 1.5 milyon memurun emekli aylığı yükselecek. Bunun yanında emekli ikramiyelerinde de yükselme olacak.

Emekli aylıklarındaki artış miktarı en az 433 lira olarak belirtiliyor.

4 MESLEK GRUBU İÇİN YAPILACAK OLAN ARTIŞLAR

Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak.

30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak.

Ek gösterge artışı ile memurlara yüksek zam geliyor

25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

ÇALIŞIRKEN MAAŞLAR 33-41 TL AZALACAK

Ek gösterge 3000’den 3600’e çıkarıldığında, söz konusu memur kesiminin çok az bir kısmı için maaş artışı olabilecek. Gösterge değişikliği ile emeklilik kesintisi artacağı için memurların büyük bölümünün çalışırken aldığı maaşta ise 33-41 TL arasında düşüş olacak.

İKRAMİYELER NE KADAR ARTACAK

Eskiden, öğretme, polis ve din görevlilerinin ikramiyesi 77 bin 471 lira, hemşire ikramiyesi ise 75 bin 300 lira idi. Ek gösterge ile yine ikramiyeler eşitlenerek 94 bin 568 liraya çıktı.



Memurların en büyük kısmını oluşturan ve toplam sayıları 1.5 milyon kişiye ulaşan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin 3600 ek göstergeden dolayı en büyük kazancı emekli aylıklarında olacak.

EN BÜYÜK ARTIŞ EMEKLİ AYLIĞINDA

Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4’ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

ÇALIŞIRKEN MAAŞLAR 33-41 TL AZALACAK

Ek gösterge 3000’den 3600’e çıkarıldığında, söz konusu memur kesiminin çok az bir kısmı için maaş artışı olabilecek. Gösterge değişikliği ile emeklilik kesintisi artacağı için memurların büyük bölümünün çalışırken aldığı maaşta ise 33-41 TL arasında düşüş olacak.

KAPSAMDA KAÇ KİŞİ VAR?

247 bin polis, 925 bin öğretmen, 200 bin hemşire, 144 bin din görevlisi.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.