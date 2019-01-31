3600 ek gösterge son durumu ve ne zaman verilecek (Polise, öğretmene, emekliye 3600 ek gösterge müjdesi)

3600 ek gösterge son durumu ve ne zaman verileceği kanun taslağı ile ilgili bakanlıklardan yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte araştırılmaya devam ediyor. Düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkarılacağı belirtilmişti. Söz konusu 3600 ek göstergenin TBMM’de ne zaman yürürlüğe gireceği henüz bilinmiyor. Ancak ek göstergeden kimlerin yararlanacağı ile ilgili ayrıntılar belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu 3600 ek gösterge müjdesi için çalışma tamam. 1.6 milyonu aşkın çalışanı içeren 3600 ek göstergede 4 meslek için paket hazırlandı. Yeni göstergeyle emekli olanın maaş ve ikramiyesi yüzde 20 artacak..

3600 ek gösterge artışıyla birlikte öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareciler ile emeklileri gelirlerinin yükseleceği günü bekliyor. Bu kapsamda yasanın ne zaman çıkacağını merak eden yüz binlerce memur, konuya dair yapılan son açıklamalar ve gelişmelerden haberdar olmak istiyor.

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış, yüz binlerce memurun ilgiyle yakından takip ettiği konu olarak dikkat çekiyor. 3600 ek gösterge yasalaşırsa, mevcut maaşları artırmakla birlikte emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşına da artış yansıyacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlemesi konusunda 1.6 milyonu aşkın çalışanın yüzünü güldüren müjdeli haber geldi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3600 ek göstergede 4 meslek için tek paket hazırlandığını açıkladı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayrım yapılmaksızın aynı paket kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri ortalama 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1.1 milyon öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi düzenlemeden yararlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarıyla birlikte çalışan AK Parti Grubu teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunacak. Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı paketle milyonlarca çalışan arasında eşitlik sağlanacak. Hem görev ücreti hem de emekli maaşını belirleyen ek gösterge cetveli belirlenecek.

BAKANDAN "EK GÖSTERGE" AÇIKLAMASI



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Gündemdeki 3600 ek gösterge konusuna da değinen Selçuk, "3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



3600 EK GÖSTERGE İÇİN PAKET HAZIR



3600 ek göstergede 4 meslek için tek paket hazır. 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği 3600 ek gösterge düzenlemesi konusunda 1 milyon 600 binin üzerinde çalışanın yüzünü güldüren müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3600 ek göstergede 4 meslek için tek paket hazırlandığını açıkladı. Sabah'ın haberine göre öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayırım yapılmaksızın aynı paket kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.







MEVCUT EMEKLİLERİ DE KAPSAYACAK MI?



Konuyla ilgili açıklama yapan Faruk Erdem; "Her hizmet sınırının bir ek göstergesi var. 2000, 2200, 3000, 3600 olanlar ve daha üst sınırlar da var. Ek göstergenin artışı özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşları artıyor. Bu rakamlar net rakamlar değil ortalama rakamlar. Kişiye göre değişecektir bu rakamlar. Polislerin emekli maaşı 530 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. 2200 ek göstergeli birisinin göstergesini 3600'e çıkartırsanız maaş artışı '32 TL' oluyor. Emekli maaş artışı 650 lira artarken, emekli ikramiyesi 23 bin 210 TL artacak. 3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun aylık maaşında 34 lira azalma olacak. Emekli maaşı 550 TL artarken, emekli ikramiyesi de 20 bin 710 lira artış gerçekleşecek. Bu düzenlemenin mevcut emeklileri de kapsaması bekleniyor ancak düzenleme ortaya çıkınca hepsini göreceğiz. Dört meslek grubuyla ilgili bir paket olacağını İbrahim Kalın açıkladı. İlk etapta; polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi"



TEKLİF ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TBMM’DE



Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarıyla birlikte çalışan AK Parti Grubu, teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunacak.



Paketle milyonlarca çalışan arasında eşitlik sağlanacak. Düzenlemeyle hem görev ücreti hem de emekli maaşını önemli oranda belirleyen ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Yeni gösterge sistemi, kamuda liyakate göre yükselmenin de önünü de açılacak. Mevcut uygulamada lise veya yükseköğrenim mezunu astsubaylarda statü esası uygulanıyor ve hepsi 3600 ek göstergeden yararlanıyor. Yeni düzenlemede astsubaylarda olduğu gibi statüye göre ek gösterge verilmesi durumunda, eğitim durumuna bakılmaksızın tüm öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilecek. İdarecilerde eğitim durumunun dikkate alınması durumunda 3600 ek göstergeden sadece üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları istifade edecek.







İKRAMİYELER ARTACAK



Ek gösterge yürürlüğe girdiği andan itibaren, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Emekli ikramiyeleri emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödendiği için geriye doğru ek ödeme söz konusu olmayacak. Düzenleme emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis ve idarecilerin ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak.

ESKİ HABERLER

Eski maliye Bakanı Naci Ağbal, AA muhabirine, polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçim beyannamesini açıklarken büyük bir müjde verdiğini hatırlatan Ağbal, yapacakları düzenlemeyle bu görevlerdeki memurların emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılacağını söyledi.



Eski bakan, Ağbal, "Yapacağımız düzenlemeden yaklaşık 1,5 milyon civarında memur ve emeklimiz yararlanacak. Söz konusu düzenlemeden emeklilerimizin dul ve yetimleri de istifade edecek yani bu düzenlemeden sadece bundan sonra emekli olanlar değil, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak. Böylece, bu görevlerden mevcutta emekli olan ve bundan sonra olacak kamu görevlilerimizin maaşları önemli oranda artacak." diye konuştu.







Maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak?



Kamu görevlilerinin emeklilik maaşı ve ikramiyesinin ne kadar artacağına ilişkin de bilgi veren Ağbal, şunları kaydetti:



"Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 637 lira, emekli ikramiyeleri 27 bin 13 lira artacak. Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 569 lira, emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. Söz konusu hesabı 25 yıla göre yapacak olursak da birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 592 lira, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira yükselecek. Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak."