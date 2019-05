3600 ek gösterge tarih belli oldu mu? 3600 ek gösterge 13 Mayıs son durum ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge yasasının bir an önce çıkmasın bekleyen on binlerce hemşire, polis, div görevlisi ve öğretmen Meclis’ten gelecek müjdeli haberi bekliyor. 3600 ek göstergenin yasallaşması halinde yüzbinlerce memurun ve emekli olmayı bekleyen memurların maaşlarında çok önemli bir artış gözükecek. Konuyla ilgili Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcılarından oluşan bir heyet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u ziyaret etti. Yalçın, Bakan Selçuk’a memurlara verilmesi kararlaştırılan 3600 ek göstergenin bir an önce yasalaşmasını ve sözleşmeli personellerin sorunlarını da ileterek sözleşmelilerin kadro taleplerini iletti. Peki, 3600 ek gösterge tarih belli oldu mu? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? İşte 3600 ek gösterge 13 Mayıs son dakika haberleri ve 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişmeler haberimizin detaylarında