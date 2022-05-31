Son dakika haberi... Yüz binlerce Memur ve memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmasında sona gelindi. Yapılacak düzenleme ile milyonlarca memurun emekli ikramiyesi ve maaşı artacak. Peki 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek? İşte 3600 ek göstergede son dakika haberinin ayrıntıları...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DAKİKA

Memurların maaşlarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen en önemli kalemlerden biri olan 3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Uzun süredir üzerinde çalışılan 3600 ek gösterge düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklanacak.

Gelen son dakika haberine göre; Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 3600 ek gösterge toplantısı yapıldı. Ek göstergede dar ve geniş kapsamlı olmak üzere iki alternatif değerlendirildi.

3600 ek gösterge için yapılan çalışma bugün Başkan Erdoğan'a sunulacak. Bu sunumdan sonra açıklanacak.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

3600 Ek gösterge düzenlemesi ile milyonlarca memurun emekli ikramiyesi ve maaşı artacak.

3600 ek gösterge düzenlemesi polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsıyor. Ancak bu kapsamın genişletilebileceği belirtilmişti. Kimlerin bu düzenlemeden faydalanacağı nihai açıklama sonrası netleşecek.

Düzenlemeyle birlikte emeklilerin maaşında da artış olacak. Emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında yüzde 25'e varan oranda artış olması bekleniyor.

2 alternatif kapsamda değerlendirilen 3600 ek göstergede dar kapsam olarak değerlendiren düzenlemede; lisans mezunu öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini içerirken, geniş kapsamda; kamuda ek göstergesi olmayan ve artmayan memur kalmayacağı durumunu ifade ediyor.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Düzenlemenin yürürlük tarihi 01.01.2023 olarak planlanıyor.