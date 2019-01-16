3600 ek göstergede son dakika gelişmesi: 3600 ek göstergede son durum ne? Cumhurbaşkanlığı açıkladı

Memur ve memur emeklileri uzun süredir 3600 ek gösterge ile ilgili son durumu merak ediyor. Google aramalarında sıklıkla araştırılan konular arasında yer alan"3600 ek gösterge nedir nasıl hesaplanır son dakika ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge yasasında son durum ne? 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar olacak? TBMM'de 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek? İmamlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve polislerin 3600 ek gösterge maaşları nasıl olacak? Ek gösterge yasası ile zamlı maaşlar ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge düzenlemesi kimleri kapsayacak?" soruların yanıtları merak konusu oldu. Memur-Sen ve diğer sendikalar düzenlemenin bir an önce çıkarılmasını beklerken, hükümet yetkililerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor. 3600 ek gösterge ile birlikte memurların ve memur emeklilerinin maaşlarında ciddi oranda artış yaşanması bekleniyor. İşte 2019 yılı 3600 ek gösterge ile ilgili yapılan son dakika açıklama ve detayları...

3600 ek gösterge yasası hakkında binlerce kamu çalışanı sorgulamalarını sürdürmeye devam ediyor. 3600 ek gösterge meselesi birçok kamu görevlisini ve meslek grubunu yakından ilgilendiriyor. Ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkarılması kişilerin emekli aylığını etkileyen önemli bir faktör. Bu hususta en çok beklentisi olanlar ise polisler, öğretmenler ve din görevlileri olarak dikkat çekiyor. Devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşlarının hesaplanmasında uygulanan ek göstergenin bazı memurlar için 3600'e çıkartılması bir süredir kamuoyunu meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, imamlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve polislerin 4 ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini vurguladı. İşte yapılan açıklama;Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Saray'da yapılan kabine toplantısı sonrasında binlerce vatandaşı ilgilendiren 3600 ek gösterge yasası hakkında açıklamalarda bulundu.

Polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanları da ilgilendiren 3600 ek gösterge yasasıyla ilgili son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, imamlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve polislerin 4 ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini vurguladı.

"4'ÜNÜN BİRDEN PAKET HALİNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR"



İkinci 100 günlük Eylem Planı'nda öğretmenlere 3600 ek göstergenin açıklandığı anımsatılarak, "Polislerin, sağlık çalışanlarının ve din görevlilerinin de bu alanda büyük bir beklentisinin olduğu biliniyor. 2019 yılı için bir düzenleme düşünülüyor mu?" şeklindeki soru üzerine Kalın, bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği bir konu olduğunun altını çizdi.



Kalın, imamlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve polislerin 4 ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini vurguladı.

"Bunların dördünün birden bir paket halinde tamamlanması şu anda planlanıyor." diyen Kalın, şunları söyledi:



"Bununla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız yürütüyor. Farklı meslek sektörleri olmakla birlikte, bunların bir araya getirilerek tek bir paket halinde geçirilmesi planlanıyor. Dolayısıyla çalışma devam ediyor, herhangi bir 'gündemden çıkarma' ya da 'unutma' diye bir şey söz konusu değil. Bununla ilgili çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımızın bu vaadi de yerine getirilmiş olacak. Henüz bir tarih veremiyorum çünkü birtakım idari ve mevzuatla ilgili düzenlemeler gerektiren bir konu. Ama konunun yakından takip edildiğini ifade edebilirim."

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI



İkinci 100 günlük Eylem Planı'nda öğretmenlere 3600 ek göstergenin açıklandığı anımsatılarak, "Polislerin, sağlık çalışanlarının ve din görevlilerinin de bu alanda büyük bir beklentisinin olduğu biliniyor. 2019 yılı için bir düzenleme düşünülüyor mu?" şeklindeki soru üzerine Kalın, bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği bir konu olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkinci 100 Günlük Eylem Planında, öğretmenlere müjdeli haberi verdi. Önümüzdeki 100 gün içinde yapılacak düzenleme ile öğretmenlerin ek göstergesi 3600’e yükselecek. Ek göstergenin, bir başka adıyla da katsayının, yükselmesi memurlar için önemli bir konu. Neden önemli; çünkü unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, hem görevdeyken ki hem de emekli olduktan sonra ki maaşları ve emekli ikramiyesini hesaplamada temel kriter. Buna göre de ek gösterge arttıkça emekli ikramiyesi ve maaş da artıyor. Örneğin, göstergesi 3600 olan herhangi bir görevdeki memur, 2500 olana göre daha fazla ikramiye ve maaş alıyor.



Maaşlara nasıl yansıyacak?



Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3000’den 3600 çıkması hem çalışırken ki maaşları, hem emekli maaşlarını hem de emekli olunurken alınacak tazminatı etkileyecek. Ayrıca, gösterge artışı ile birçok öğretmen emekliliğini isteyebilecek. Gösterge artışı mevcut maaşta iyileştirme yaratsa da asıl etkiyi emekli ikramiyesinde ve emekli maaşında yapacak. Emeklilikte maaş ve ikramiyede yüzde 20, hatta yüzde 25 artış getirecek. Örneğin, birinci dereceden, 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmenin emekli maaşı 570 lira, emekli ikramiyesi de 21 bin liraya yakın artacak. Yine birinci dereceden, 25 yıl çalışan bir öğretmen emekli olduğunda emekli maaşı 535 lira, emekli ikramiyesi de 17 bin lira yükselecek.





MEMUR-SEN'DEN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

SGK 5. Olağan Genel Kurulunda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bakanlığın ve SGK'nın görev ve yetki alanıyla ilgili olan, ek gösterge vaadi konusunda Bakanımızdan ve SGK Başkanından sorumluluk almalarını bekliyoruz." dedi.



Kamu görevlileri olarak, maaş bordrolarında hem gelir tarafında hem de gider tarafında SGK ile ilgili kalemlerin olduğunu belirten Yalçın, "Görev yaparken biz Kuruma prim ödüyoruz. Emekli olduğumuzda Kurum bize maaş ödüyor. Durumun var olmasını sağlayan iştirakçi vasfımız da Kurumun ayakta kalmasını sağlayan gelir tedarikçisi sıfatımız da var. Buna bağlı olarak doğrudan ya da dolaylı olarak Kurumun söz söylemesini, destek olmasını, katkı sunmasını beklediğimiz tekliflerimiz, taleplerimiz ve beklentilerimiz, oldu ve olmaya da devam edecek.



Bu çerçevede, Bakanlığın ve SGK'nın görev ve yetki alanıyla ilgili olan, bize bakan yönüyle ek gösterge teklifi siyasi iradeye bakan yönüyle de ek gösterge vaadi konusunda Bakanımızdan ve SGK Başkanından sorumluluk almalarını bekliyoruz. Farklı ad ve mevzuatlara sahip sosyal güvenlik kurumlarını ortak çatı altında toplamadaki maharet, şimdi de farklı unvanlarda ve kurumlarda görev yapan kamu görevlilerinin ek gösterge durumlarını bütüncül bakışla düzeltmede adalet olarak gerçekleşmeli.



Biz Memur-Sen olarak, 3600 ek gösterge düzenlemesinde, maliyet hesabı değil adalet esası gözetilsin diyoruz. Vaat cümlesindeki eksikliğin, icraat düzleminde giderilmesini teklif ve talep ediyoruz. Sayın Bakandan, kendi Bakanlığında görev yapanların da aralarında bulunduğu kamu görevlileri için konuyla ilgilenmesini, bütün kamu görevlilerini kapsayacak şekilde ek gösterge tablosunun güncellenmesini ve düzeltilmesini istiyoruz. SGK'nın da, kapsayıcı sosyal güvenlik, bütüncül bakış ve iştirakçileri arasında adaleti sağlama hedefleriyle uyumlu olacak bir içerikle ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe konulmasına katkı vereceğine inanıyoruz.



Bu bağlamda SGK, "ek gösterge yükünü karşılayamayız" çekincesi değil, "ek gösterge düzenlemesinin gereklerini yerine getirmede sorunla karşılaşmayız" güvencesi üretmelidir. Biz, gerek saygı değer Bakanın ve gerekse kıymetli Başkanın, SGK'nın ek gösterge taleplerini karşılayabilecek ve taşıyabilecek kapasiteye sahip olduğunu ispatlayacak duruşu tercih edecekleri kanaatindeyiz. Elbette gerek Bakanımızdan, Başkanımızdan ve kurumdan beklentilerimiz ve taleplerimiz bununla sınırlı değil. Memur-Sen olarak, emeğe değer veren ve güvence sağlayan kurumların daha fazla temas kurması ve işbirliği telaşı içerisinde olması gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerinde bulundu.



ÖĞRETMENLERE 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" çerçevesinde, öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e yükseltileceği duyurulmuştu. Ayrıca ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretleri yüzde 100 artırılacak.

1.5 MİLYON EMEKLİYİ KAPSIYOR

Düzenlemeyle 1.5 milyon memurun emekli aylığı yükselecek. Bunun yanında emekli ikramiyelerinde de yükselme olacak.

Emekli aylıklarındaki artış miktarı en az 433 lira olarak belirtiliyor.

4 MESLEK GRUBU İÇİN YAPILACAK OLAN ARTIŞLAR

Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak.

30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak.

Ek gösterge artışı ile memurlara yüksek zam geliyor

25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

ÇALIŞIRKEN MAAŞLAR 33-41 TL AZALACAK

Ek gösterge 3000’den 3600’e çıkarıldığında, söz konusu memur kesiminin çok az bir kısmı için maaş artışı olabilecek. Gösterge değişikliği ile emeklilik kesintisi artacağı için memurların büyük bölümünün çalışırken aldığı maaşta ise 33-41 TL arasında düşüş olacak.

İKRAMİYELER NE KADAR ARTACAK

Eskiden, öğretme, polis ve din görevlilerinin ikramiyesi 77 bin 471 lira, hemşire ikramiyesi ise 75 bin 300 lira idi. Ek gösterge ile yine ikramiyeler eşitlenerek 94 bin 568 liraya çıktı.



Memurların en büyük kısmını oluşturan ve toplam sayıları 1.5 milyon kişiye ulaşan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin 3600 ek göstergeden dolayı en büyük kazancı emekli aylıklarında olacak.

EN BÜYÜK ARTIŞ EMEKLİ AYLIĞINDA

Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4’ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

ÇALIŞIRKEN MAAŞLAR 33-41 TL AZALACAK

Ek gösterge 3000’den 3600’e çıkarıldığında, söz konusu memur kesiminin çok az bir kısmı için maaş artışı olabilecek. Gösterge değişikliği ile emeklilik kesintisi artacağı için memurların büyük bölümünün çalışırken aldığı maaşta ise 33-41 TL arasında düşüş olacak.

KAPSAMDA KAÇ KİŞİ VAR?

247 bin polis, 925 bin öğretmen, 200 bin hemşire, 144 bin din görevlisi.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.