Ekonomi

37,5 milyon metreküplük kapasite için geri sayım başladı! Anadolu'ya ''enerji kalesi'' kuruluyor

BOTAS Pipeline Services IC Merkezi Jersey Ankara Merkez Şubesi, 'Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Projesi (Faz-3) Leaching Management ve Yüzey Operasyonları Hizmeti' alımı için ihaleye çıktı. Proje kapsamında 50 kuyuda toplam 37,5 milyon metreküp fiziksel kaverna hacmine ulaşılması amacıyla leaching (eritme işlemi) operasyonlarının planlanması, yürütülmesi, yönetilmesi ve tamamlanması hizmeti alınacak.

AA14 Mayıs 2026 Perşembe 09:56 - Güncelleme:
Şirketten yapılan açıklamaya göre, BOTAŞ'ın Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama 3. Etap Projesi kapsamında ana sondaj faaliyetleri tamamlanan 50 kuyuda toplam 37,5 milyon metreküp fiziksel kaverna hacmine ulaşılması amacıyla leaching (eritme işlemi) operasyonlarının planlanması, yürütülmesi, yönetilmesi ve tamamlanması hizmeti alınacak.

Proje, Ankara'nın yaklaşık 200 kilometre, Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 kilometre güneyinde bulunan, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki BOTAŞ Doğal Gaz Depolama Projesi Faz-3 sahasında gerçekleştirilecek.

Hizmet alım işinin süresi 2 bin 500 takvim günü olarak belirlenirken ihale, 5 Haziran saat 10.30'da BOTAS Pipeline Services IC Merkezi Jersey Ankara Merkez Şubesi toplantı salonunda yapılacak.

İhaleye yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilecek. Teklifler ve ödemeler, Amerikan doları üzerinden verilecek ve konsorsiyum olarak başvuru kabul edilmeyecek.

Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 gün olacak.

