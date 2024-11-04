4 aylık enflasyon farkıyla Bağ-Kur, SSK, emekli maaş zam tahmini ortaya çıktı!

2025 Ocak ayında emeklilere yapılacak zam için TÜİK'in 4 aylık enflasyon verileri açıklandı. Ekim ayı enflasyonunun %2,88 olarak açıklanmasıyla birlikte, Temmuz-Ekim dönemini kapsayan 4 aylık enflasyon oranı %12,06 olarak hesaplandı. Bu veri, emeklilerin beklediği maaş artışı hakkında ilk ipuçlarını verdi.

OCAK 2025 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?

Tahminler, 4 aylık enflasyon oranının %12,06 olarak belirlenmesinin ardından emekli maaşlarında önemli bir artışa işaret ediyor. Eğer kalan iki ayda enflasyon yükselmeye devam ederse, Ocak ayında yapılacak zam oranının %15'i aşabileceği öngörülüyor. Bu da emeklilerin, özellikle son dönemde artan yaşam maliyetleri karşısında rahat bir nefes almasını sağlayabilir.

HANGİ MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam, altı aylık enflasyon oranına göre belirlendiğinden, her bir maaş diliminde farklı oranlarda artış gerçekleşecek. Örneğin, 4 aylık enflasyon oranına göre 10.000 TL maaş alan bir emekli, Ocak zammı ile yaklaşık 1.200 TL ek ödeme alabilir. Nihai oran ise Kasım ve Aralık ayı enflasyonları açıklandığında netleşecek.

EMEKLİ ZAMMI HANGİ FAKTÖRLERE BAĞLI?

Emekli maaşlarına yapılan zam oranı, altı aylık enflasyon verilerine göre belirleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı'nın %50 oranında artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor. Bu nedenle emekli maaş zammı, yasal düzenlemelerin yanı sıra Cumhurbaşkanı'nın alacağı karar doğrultusunda da değişiklik gösterebilir.

Emekliler, Ocak 2025'te yapılacak maaş zammı için heyecanla beklemeye devam ediyor. İlk 4 aylık enflasyon verisi umut verici bir artışa işaret etse de, Kasım ve Aralık aylarındaki ekonomik gelişmeler emekli zammını doğrudan etkileyecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra, memurlar ve memur emeklileri de yılda iki kez enflasyon farkı doğrultusunda zam alıyor.

SON 2 AYIN VERİSİ BEKLENİYOR

Emekli maaşlarına yapılan zamlar, her yıl Temmuz ve Ocak aylarında altı aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Bugün açıklanan 4 aylık veriyle birlikte Ocak zammı için önemli bir aşama daha kaydedildi. Şimdi ise gözler, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerine çevrildi. Geri kalan iki ayın verisi, emeklilerin alacağı nihai zam oranını belirleyecek.

4 AYLIK ENFLASYON FARKIYLA EMEKLİ MAAŞ ZAM TAHMİNİ TABLOSU