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Ekonomi

4 aylık enflasyon ne kadar oldu? Memur ve emekli zammı 4 aylık enflasyon farkı maaş hesaplama

TÜİK'in açıklayacağı Nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte 2025 yılının ilk 4 aylık enflasyon farkı netleşiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan enflasyon toplamı yüzde 13,56 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklileri içinse bu orana toplu sözleşme farkı da eklenecek. Temmuz ayında kesinleşecek zam oranları için geri sayım devam ederken, emekli maaşları için ilk tahmini tablolar ortaya çıkmaya başladı. Peki, 4 aylık enflasyon ne kadar oldu? İşte Emekli memur maaş zammı 4 aylık enflasyon farkı

5 Mayıs 2025 Pazartesi 09:44 - Güncelleme:
4 aylık enflasyon ne kadar oldu? Memur ve emekli zammı 4 aylık enflasyon farkı maaş hesaplama
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Nisan ayı TÜFE verileriyle birlikte 4 aylık enflasyon farkı belli olacak. 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam enflasyon oranı yüzde 13,56'ya ulaştı. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emeklileri için doğrudan zam oranı anlamına gelirken, memurlar için fark hesaplaması yapılacak. Peki, 4 aylık enflasyon ne kadar oldu? İşte Memur ve emekli zammı 4 aylık enflasyon farkı maaş hesaplama

4 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün sabah saat 10.00'da Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Böylece 2025'in ilk 4 ayına ilişkin kümülatif enflasyon farkı da netleşmiş olacak. Net rakamlar Haziran ayı verisiyle birlikte kesin zam oranları belli olacak ancak Temmuz zammı için güçlü bir tahmin tablosu oluştu bile.

Ocak-Nisan Dönemi Enflasyon Farkı Yüzde 13,56'ya Yükseldi

Aylara göre enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:

Ocak 2025: %5,03

Şubat 2025: %2,27

Mart 2025: %2,46

Nisan 2025: %3,37 (tahmini beklenti doğrultusunda)

Toplamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 13,56 oranında zam yapılması kesinleşti. Bu oran Haziran ayı enflasyonuna kadar daha da artabilir.

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ENFLASYON FARKI + TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

Memur ve memur emeklileri için Temmuz zammı, sadece enflasyon farkına değil, aynı zamanda toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 5'lik artışa da bağlı olacak.

Eğer 6 aylık enflasyon oranı, belirlenen zam oranı olan %5'i geçerse, memur ve memur emeklileri aradaki fark kadar ek zam alacak. Şu anki tabloya göre bu fark oluşmuş durumda.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı doğrudan enflasyon farkı ile değil, TBMM tarafından yapılan yasal düzenlemelerle belirleniyor.

Şu anda uygulanan düzenlemeye göre, kök maaşı ne olursa olsun, maaşı 14.469 TL'nin altında kalan emeklilere bu miktar taban maaş olarak ödeniyor. Ancak yeni düzenleme yapılmazsa, Temmuz zammı sadece kök maaşa uygulanacak ve bu sınırın altındaki maaşlar yine 14.469 TL olarak kalacak.

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