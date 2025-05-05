Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. En düşük emekli maaşı olan 14 bin 469 liraya muhtemel zam ihtimalleri de resmi olmasa da şekillenmeye başladı. Yılda iki defa enflasyon oranına göre zam alan emekliler için önemli olan veri en düşük emekli maaşı alan kitleyi de yakından ilgilendiriyor.

EMEKLİLERİ YÜZDE 13,36'LIK ZAMMI ŞİMDİDEN HAK ETTİ

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3 olarak açıklandı. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 nisan ayı için yüzde 13,36 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 6,95 olarak açıklandı. Yapılacak zamla Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alı. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak. Nisan sonu itibarıyla bu rakam yüzde 6,95'i aşmış durumda.

Net rakam zam oranları ise mayıs ve haziran aylarına ilişkin açıklanacak 2 enflasyon verisi sonrasında belli olacak.

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