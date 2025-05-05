İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2025 Pazartesi / 8 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5946
  • EURO
    43,7528
  • ALTIN
    4056.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 4 aylık zam oranı kesinleşti! Emeklileri yakından ilgilendiren rakam
Ekonomi

4 aylık zam oranı kesinleşti! Emeklileri yakından ilgilendiren rakam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyonunu yüzde 3 olarak açıkladı. Böylece SSK ve Bağ-Kur'lu emekliler 4 aylık enflasyon farkı olan yüzde 13,36'lık zammı şimdiden hak etti.

IHA5 Mayıs 2025 Pazartesi 11:07 - Güncelleme:
4 aylık zam oranı kesinleşti! Emeklileri yakından ilgilendiren rakam
ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. En düşük emekli maaşı olan 14 bin 469 liraya muhtemel zam ihtimalleri de resmi olmasa da şekillenmeye başladı. Yılda iki defa enflasyon oranına göre zam alan emekliler için önemli olan veri en düşük emekli maaşı alan kitleyi de yakından ilgilendiriyor.

EMEKLİLERİ YÜZDE 13,36'LIK ZAMMI ŞİMDİDEN HAK ETTİ

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3 olarak açıklandı. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 nisan ayı için yüzde 13,36 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 6,95 olarak açıklandı. Yapılacak zamla Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alı. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak. Nisan sonu itibarıyla bu rakam yüzde 6,95'i aşmış durumda.

Net rakam zam oranları ise mayıs ve haziran aylarına ilişkin açıklanacak 2 enflasyon verisi sonrasında belli olacak.

Nisan ayı enflasyon verileri belli oldu

Mayıs ayı kira artışı oranı belli oldu! 2025 Mayıs kira zammı hesaplama

İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.