Defterdarlık bünyesinde oluşturulan Merkezi Rayiç Bedel Takdir Komisyonu, Denizli'nin tüm ilçelerinde 2026 yılından itibaren 4 yıl geçerli olacak yüzdelik artış oranlarını karara bağladı. Bazı belediyelerin bu artış oranlarını az bularak itiraz etmesi üzerine, Komisyon yeniden toplanarak ilçe ilçe, mahalle mahalle oranları yeniden belirleyerek tüm belediyelere kararını iletti.

MERKEZEFENDİ VE PAMUKKALE KENDİ KOMİSYONLARINI KURUP YÜKSEK ZAMLAR YAPTI

Komisyonunun itiraz sonrası aldığı son kararlar ve Bakanlığın en fazla yüzde 400'lük bir artışı uygun görmesine rağmen; Denizli'deki en büyük 2 ilçe belediyesi olan Merkezefendi ve Pamukkale belediyeleri, kendi oluşturdukları komisyonlardan çıkardıkları kararlarla inanılmaz artışlara imza attı. Kesinleşmesi için muhtarlıklarda askıya çıkartılan ve e devlet sistemine yansıtılan emlak rayiç değerleri artışlarını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı.

Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki çoğu mahallede 2025 yılı emlak vergisi bedeli 2 bin TL iken, belediyelerin askıya çıktığı listede bu rakamın tam 10 katı artırılarak 20 bin TL'ye çıkartılması tepkileri de beraberinde getirdi. Pamukkale Belediyesinin Çamlık bölgesi için belirlediği 75 bin TL ve Merkezefendi Belediyesinin ise Mustafa Kemal Bulvarı için ilan ettiği 130 bin TL'lik emlak rayiç değerleri rakamları rekor kırdı.

"VATANDAŞ İTİRAZA DAVET EDİLDİ"

AK Partili Babadağ, Çameli ve Baklan, Yeniden Refah Partili Beyağaç ile CHP'li başkanların yönettiği diğer ilçelerde komisyonun aldığı kararlara uyulduğun ortaya çıkmasının ardından, fahiş oranlarda zam kararı alan Merkezefendi ve Pamukkale belediyeleri vatandaşın hedefi haline geldi. Bazı bölgelerde 2025 yılında ödediği emlak rayiç değerlerinin 20, 30 ve hatta 40 kat artırılmasını, ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşların tepkisine neden oldu. Bakanlığın belirlediği kanuni yetki çerçevesinde toplanan Merkezi Takdir Komisyonunun yerine göre en fazla yüzde 400 artışı uygun görmesine rağmen, komisyonun kararını hiçe sayan CHP'li 2 belediyenin aldığı karara itiraz edilmesi için sosyal medyadan çağrılar yapıldı.

"BU MİLLET SAF DEĞİL"

Merkezefendi ve Pamukkale belediyeleri tarafından alınan astronomik zam kararıyla ilgili olarak vatandaşlar tarafından kendisine ulaştırılan tepkileri, ilgiyle takip edilen sayfasından kamuoyuyla paylaşan Denizlili gazeteci Bülent Öztürk, "Genel bütçeye 1 kuruş bile pay verilmeyen ve yüzde 100'ü size kalacak olan bu vergi talebinizi, düşmandan mal koparırcasına insafsızca belirlenen bu rakamları bu milletten almaya kalkmanız halkçılığınıza, demokratlığınıza ve en önemlisi insanlığa sığmaz. Bu kafayla giderseniz size yerel iktidarı layık gören bu halk, zamanı geldiğinde oturduğunuz o koltuklardan sizi nasıl indireceğini de çok iyi bilecektir

Başta Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur olmak üzere, insafsızca vergi limiti belirleyen, her partiden tüm belediye başkanlarına sesleniyorum; bu millet saf değil" ifadelerini kullandı.