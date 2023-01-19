4 miyar dolara mal olacak! Bölgedeki en büyük petrol ihracatçısı resmen değişiyor

Kabine, yaklaşık 4 miyar dolara mal olacak ve Albert Gölü'nde bulunan rezervleri Tanzanya'nın Tanga Limanı'na taşıyacak boru hattının inşasına izin verdi.
Fransız enerji şirketi Total, Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) ve Uganda Ulusal Petrol Şirketinin (UNOC) ortağı olduğu EACOP'nin yaklaşık yüzde 80'i Tanzanya sınırları içerisinde bulunacak.
296 kilometresi Uganda, 1147 kilometresi Tanzanya içinde yer alacak hattın uzunluğu toplam 1443 kilometre olacak.
Çevrecilerin on binlerce kişinin yerinden olacağını ileri sürerek karşı çıktığı proje, defalarca protesto edilmişti.
Uganda, projenin tamamlanmasıyla 2025'te günlük 200 bin varil petrol üretmeyi hedefliyor.
Ülkenin 2006'da keşfettiği rezervle Doğu Afrika'nın en büyük petrol ihracatçısı olacağı tahmin ediliyor.