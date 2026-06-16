İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2026 Salı / 1 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,3006
  • EURO
    53,6623
  • ALTIN
    6429.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

4 ülkeden lastik ithalatına soruşturma

Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeli binek otomobil dış lastiklerinin ithalatına yönelik damping soruşturması açıldı.

AA16 Haziran 2026 Salı 09:13 - Güncelleme:
4 ülkeden lastik ithalatına soruşturma
ABONE OL

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle bazı ülkelerden yapılan binek otomobil dış lastiklerin ithalatına yönelik açılan damping soruşturmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, yerli üretici Petlas Lastik Sanayi AŞ ve Kocaeli Lastik Sanayi AŞ tarafından yapılan başvuruya Sumitomo Rubber Ako Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ firması da destek verdi.

Yapılan inceleme sonucu yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeli binek otomobil dış lastiklerinin ithalatına yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Serinlemek isterken boğuldular! 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.