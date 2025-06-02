Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bu yıl 30'uncusu düzenlenen Bakü Enerji Haftası'nın açılışına mesaj gönderdi. Erdoğan'ın mesajını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar okudu.

Bakü Enerji Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin, ebedi kardeş iki ülke Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere bölge için hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade eden Erdoğan, Azerbaycan ile Türkiye'nin ilişkisinin her alanda olduğu gibi enerji alanında da güçlü şekilde kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.

Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında birçok başarıya imza attığını vurgulayarak, "Son yıllarda yaşanan küresel jeopolitik gelişmeler, enerji güvenliği konusunda Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çizmiştir. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum Boru Hatları ve TANAP gibi altyapı yatırımlarıyla taçlandırdığımız bu işbirliğimiz sadece Türkiye ve Azerbaycan'a fayda sağlamakla kalmayıp, bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine de önemli katkılar yapmayı sürdürüyor. Mart ayında açılışını yaptığımız Iğdır-Nahçıvan boru hattı, yıllara ve başarılara dayanan enerji işbirliğimizin en yeni örneğini teşkil etmiştir. Hattın faaliyete geçmesi, Nahçıvan bölgesinin enerji arz güvenliğini kuvvetlendirmiş ve bizi beraber daha güçlü kılmıştır. Türkiye-Azerbaycan arasındaki elektrik bağlantımızın artırılması, bizler için stratejik önemdeki bir diğer projedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Nahçıvan ve Türkiye-Gürcistan enterkoneksiyon kapasitelerinin de yükseltilmesi gerektiğini aktaran Erdoğan, "Türkiye-Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında yeni bir elektrik enterkoneksiyon hattı tesisi maksadıyla 'Yeşil Elektrik İletimi ve Ticaretine Yönelik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Bölgemizin enerji güvenliği ve refahı açısından bir diğer tarihi adımı teşkil eden bu projeyi de inşallah en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan arasında doğal gaz alanında yeni projeler için büyük bir potansiyel olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya önemli hacimlerde gaz tedarik eden Azerbaycan'ın, dünya enerji piyasasındaki bu stratejik rolünün özellikle içinde bulunduğumuz konjonktürde önemi çok büyüktür. Önümüzdeki dönemde Türkmen gazının tüm tarafların yararına olacak şekilde Azerbaycan ve Türkiye üzerinden ihracı hususunda işbirliğimizi geliştirmemiz için önemli bir fırsat bulunuyor. Bu proje hem tedarik yollarının çeşitlendirilmesine hem de bölgesel refaha katkıda bulunacaktır. Enerji alanındaki bu dinamik ortam ve gelişmelerin yakından izleneceği Bakü Enerji Haftası'nın tüm katılımcılarına başarılar diliyor, bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Daha geçen hafta Laçin'de bir araya geldiğimiz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ve tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum."