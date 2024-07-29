4 yıllık yol haritası Resmi Gazete'de! ''Türkiye'nin rolü güçlenecek''

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2024/9 Sayılı Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'ne (2024-2028) genelgede, Türkiye'nin ekonomik gelişiminde ve kalkınmasında önemli yer tutan uluslararası doğrudan yatırımların sanayi, ticaret ve maliye politikalarının tamamlayıcı unsurları olduğu ifade edildi. Dinamik reform süreçleri ile yatırım ortamını sürekli iyileştiren Türkiye'nin, uluslararası yatırımcılara cazip bir yatırım ortamı sunarak bölgesinin en fazla yatırım çeken ülkelerinden biri olduğu kaydedildi.

'TÜRKİYE YATIRIMCILARA GÜVENLİ BİR LİMAN SUNUYOR'

Genelgede, dünya ekonomisinin içinde bulunduğu dönüşüm sürecinde ülkeler arası yatırım çekme rekabetinin gün geçtikçe arttığı belirtilerek, "Ülkemiz jeo-stratejik konumu, uluslararası şirketlerin kurulu üretim kapasiteleri, güçlü insan kaynağı ve tedarikçi altyapısı ile yatırımcılara değer zincirlerini kurmalarını ve büyütmelerini sağlayacak güvenli bir liman sunmaktadır. Yeni dönemde, Türkiye'nin bölgesindeki üretim ve dağıtım üssü olma rolünün güçlenmesi beklenmektedir. Onikinci Kalkınma Planı (2024-2028) başta olmak üzere tüm ulusal politika belgeleriyle uyumlu bir şekilde ve yatırımcılara sunulan fırsatlar analiz edilerek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin koordinasyonunda ilgili tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının iş birliği ile hazırlanan 'Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2024-2028)' Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin resmi internet adresinde (www.invest.gov.tr) yayımlanacaktır" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede şu ifadeler yer aldı:

"Yeşil ve dijital dönüşümü destekleyen, bilgi ve teknoloji yoğun, yüksek katma değerli ve nitelikli istihdam sağlayan yatırımlar için bir yol haritası oluşturarak uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşılmasında önemli katkılar sağlayacak olan mezkûr Strateji Belgesi kapsamında ortaya konulan politika ve eylemler, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi koordinasyonunda izlenecek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında toplanan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOIKK) uhdesinde takip edilerek etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır. Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim."