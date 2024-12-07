Programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Uraloğlu, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Hakkari-Yüksekova kara yolunda inşaat çalışmaları devam eden Yeniköprü Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ve Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol'da çalışmalar hakkında bilgi alan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, araç sayısının yaklaşık 8,5 milyon, bölünmüş yol uzunluğunun da 6 bin 101 kilometre olduğu 2002'de ortalama seyahat süresinin saatte 40 kilometre olduğunu söyledi.

Bugün araç sayısının 30,5 milyona ulaşmasına rağmen ortalama seyahat hızının 90 kilometreye çıktığını belirten Uraloğlu, bunu bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 653 kilometreye çıkararak sağladıklarını belirtti.

"KUZEYİ-GÜNEYE, DOĞUYU-BATIYA BAĞLADIK"

"Geçit vermez" denilen dağları tünel konforuyla geçtiklerini ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Denizlerin ayırdığı kıtaları köprülerle birleştirdik. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken, 77 ili birbirine bölünmüş yolla bağladık. 2002'de 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğunu 790 kilometreye çıkardık. Tünel yapım çalışmaları kapsamında da sadece 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 767 kilometreye yükselttik. Karayollarındaki bu atılımlarımızla uluslararası standartlarda yol ağları tesis ederek kuzeyi-güneye, doğuyu-batıya bağladık. Bizleri bir araya getiren Yeniköprü Yüksekova Yolu ve Yüksekova Çevre Yolu gibi yeni çalışmalarla da ulaşım ağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz."

Hakkari'nin yer altı zenginlikleri, binlerce yıllık tarihi, kültür varlıkları ve sınır kapılarıyla bölgede yükselen bir değer olduğunu dile getiren Uraloğlu, Hakkari'nin sahip olduğu bu potansiyelinin gelişiminin sistemli ve sürdürülebilir olması için ulaşım ağının gelişmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bakanlık olarak son 22 yılda Hakkari'nin ulaşım ve haberleşme altyapısının gelişmesi için 46 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bir kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 102 kilometreye yükselttik. Hiç bütümlü sıcak BSK kaplamalı yolu yoktu, 167 kilometre BSK kaplama yaptık. Hakkarili vatandaşlarımızı yollarda konforla tanıştırdık. 700 metre uzunluğunda 22 köprüsü vardı, bunu 3,2 kilometre uzunluğunda 50 köprüye yükselttik. 600 metre uzunluğunda 4 tüneli vardı, 2,8 kilometre uzunluğunda 9 tünele çıkardık. Gördüğünüz üzere yeni projelere de devam ediyoruz. Yapım çalışmalarına 2017'de başlanan Yeniköprü-Yüksekova Yolu'nu 16,2 kilometre uzunluğunda, Yüksekova Çevre Yolu'nu ise 7,3 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik. Toplam uzunluğu 23,5 kilometre olan projemizle 12 metrelik mevcut devlet yolunu 2 geliş 2 gidiş şeritli bölünmüş yol haline getirerek, yolumuzun bölünmüş yol ve tünel konforuyla yüksek standartlı bir şekilde geçilmesini sağlayacağız."

"CAN VE MAL EMNİYETİNİ TESİS EDECEĞİZ"

Yeniköprü-Yüksekova Yolu'nda bulunan keskin kurplar ile birlikte sel tahribat riski yüksek yol kesimini bertaraf edeceklerini, heyelan potansiyelli büyük yamaçlardan, taş düşmesi gibi problemleri de ortadan kaldıracaklarını aktaran Uraloğlu, "Böylece güzergahta can ve mal emniyetini tesis edeceğiz. Mevcut güzergahın geometresini iyileştirerek 33 kilometrelik güzergahı 7 kilometre kısaltacak, seyahat süresini de 40 dakikadan 15 dakikaya düşüreceğiz. Projemiz tamamlandığında zamandan 141,1 milyon lira, akaryakıtta 52,2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 193,3 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevre hepimiz için önemli. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3 bin 600 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız." diye konuştu.

"YAKINDA RESMİ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bugüne kadar Yüksekova Çevre Yolu'nun 2,1 kilometresini aşınma tabakası seviyesinde tamamladıklarını ve yolun tamamını bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getireceklerini aktaran Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Yeniköprü-Yüksekova Yolu'nda ise 151 metrelik Çığlı Köprüsü'nü aşınma tabakası seviyesinde, 282 metrelik Dilektaşı-1 Köprüsü ve 227 metrelik Dilektaşı-2 Köprüsü'nü döşeme betonu seviyesinde, Başkale-Hakkari Kavşağı'nı ise aşınma tabakası seviyesinde tamamladık. Hatırlayacağınız üzere T1 tünelimizdeki kazı çalışmalarını geçen yıl tamamlayarak ışığı görmüştük. O günden bu yana 3 bin 965 metrelik tünelimizi çift tüp aşınma seviyesinde tamamlamış bulunuyoruz. Yani T1 tünelinde işin büyük kısmını bitirdik. İnşallah yakında resmi açılışını gerçekleştireceğiz. T-2 Tüneli'nde kazı-destekleme çalışmalarına da 9 Aralık 2023'te başladık. Her iki tüpte toplam 216 metrelik ilerleme kaydettik. Tünelimizdeki çalışmaları 2027 yılı içinde tamamlamayı hedefliyoruz."

Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nu rehber edinerek, Hakkari'nin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları atmaya devam edecekleri belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun biçimde projelerimizi hayata geçireceğiz. Heyetimizle gelirken tünelden geçtik. Gerçekten dile kolay 'şöyle hızlı tempoyla yürüyeyim' derseniz yaklaşık bir saatte gideceğiniz bir tünel. Burada emeği geçen işçisinden memuruna, müteahhit firmadan karayollarındaki çalışma arkadaşlarıma kadar herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, programın ardından Valiliği ziyaret ederek Vali Çelik'ten kentteki yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi aldı.