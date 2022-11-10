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Ekonomi

40 dolara akıllı telefon müjdesi

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkesinin gelecek yıl yaklaşık 40 dolara akıllı telefon üretmeye başlayacağını söyledi.

AA10 Kasım 2022 Perşembe 17:06 - Güncelleme:
40 dolara akıllı telefon müjdesi
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Citizen televizyonunun haberine göre, Ruto, başkent Nairobi'de Ulusal Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği toplantıda, Kenya'nın Afrika'nın en ucuz akıllı telefonlarının üretileceği yer olacağı sözünü verdi.

40 DOLARA AKILLI TELEFON MÜJDESİ

Telekomünikasyon şirketleriyle görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Ruto, ihtiyaç duyulan her özelliğe sahip olacak akıllı telefonları 5 bin Kenya şilininden (yaklaşık 40 dolar) daha az bir maliyetle üreteceklerini iddia etti.

Ruto, "Söz veriyorum, Kenya, gelecek 8 ila 12 ayda Afrika'nın en ucuz akıllı telefonunu üretecek." ifadesini kullandı.

Başkan Ruto ayrıca yakın gelecekte hükümet hizmetlerinin yüzde 90'ını dijital platformlara aktarmayı planladıklarını söyledi.

Afrika'da daha önce Ruanda ve Güney Afrika'da da yerli akıllı telefonlar üretilmiş ancak Güney Afrika'daki üretimi yapan şirket, bu yıl fabrikasını satışa çıkarmıştı.

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