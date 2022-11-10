40 dolara akıllı telefon müjdesi

Citizen televizyonunun haberine göre, Ruto, başkent Nairobi'de Ulusal Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği toplantıda, Kenya'nın Afrika'nın en ucuz akıllı telefonlarının üretileceği yer olacağı sözünü verdi.

40 DOLARA AKILLI TELEFON MÜJDESİ

Telekomünikasyon şirketleriyle görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Ruto, ihtiyaç duyulan her özelliğe sahip olacak akıllı telefonları 5 bin Kenya şilininden (yaklaşık 40 dolar) daha az bir maliyetle üreteceklerini iddia etti.

Ruto, "Söz veriyorum, Kenya, gelecek 8 ila 12 ayda Afrika'nın en ucuz akıllı telefonunu üretecek." ifadesini kullandı.

Başkan Ruto ayrıca yakın gelecekte hükümet hizmetlerinin yüzde 90'ını dijital platformlara aktarmayı planladıklarını söyledi.

Afrika'da daha önce Ruanda ve Güney Afrika'da da yerli akıllı telefonlar üretilmiş ancak Güney Afrika'daki üretimi yapan şirket, bu yıl fabrikasını satışa çıkarmıştı.