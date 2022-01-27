40 milyon lira yatırımla kuruldu! Avrupa'ya satılıyor

AA 27 Ocak 2022 Perşembe 12:49 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 13:00

Şehir merkezine 24 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde 60 dönümde kurulan jeotermal serada, farklı cinslerde domates üretimi yapılıyor.

Yaklaşık 40 milyon lira yatırımla kurulan serada, 50 kadın istihdam ediliyor.

Netgreen Tarım ve Hayvancılık Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aydın, AA muhabirine, kışı sert geçen Sivas'ta sıfırın altında 25-30 derecede tarım yapmanın karşılaşılan bir durum olmadığını söyledi.

Jeotermal serada ilk üretimi geçen yıl yaptıklarını ve başarılı olduklarını belirten Aydın, "Bu sene ikinci yılımız ve tecrübe kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Sivas için bir yenilik oldu, topraksız modern sera ve jeotermalle ısıtmayı sağlıyoruz." dedi.

- "ÜRÜNLERİN YÜZDE 70-80'LİK KISMI AVRUPA ÜLKELERİNE İHRAÇ EDİLİYOR"

Aydın, jeotermal suyun turizm dışında tarım alanında da kullanılmasının Sivas adına son derece önemli olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Böyle modern bir serayı Sivas'ta başarıyla uyguluyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burada ürettiğimiz ürünlerin yüzde 70-80'lik kısmı Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Başta Almanya, Hollanda, Fransa, Polonya ve Romanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ürün ihraç ediyoruz. Yani yaklaşık 2 bin ton üretim yaptığımızı öngördüğümüzde bunun 1400-1500 tonu yurt dışına ihraç ediliyor."

Soğuk havasıyla bilinen Sivas'ta domates yetiştirme fikrini endişeyle karşılayanlar olduğunu ifade eden Aydın, ilk yılda bu algıyı kırdıklarını dile getirdi.



Aydın, iç ve dış pazardan olumlu dönüşler aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Tekrar taleplerin yoğun olduğunu görüyoruz. Üretim kapasitemize göre farklı ülkelere zaman içinde ticaretimiz, ihracatımız olacak diye düşünüyorum. Ortalama hedefimiz 2 bin ton ve zaman zaman bunun üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. İnşallah Sivas'ta birkaç yıl içinde birkaç tane daha böyle sera görebileceğimizi tahmin ediyorum. Adım atan, düşünen arkadaşlarımız var. Ülkemizin de üretmeye, ihracata ihtiyacı var. Bu anlamda da öncü olmak bizim için gurur vesilesi."