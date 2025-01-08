İngiltere merkezli haber sitesi Oilprice.com, ABD'nin McDermitt Kalderası'nda geleceğin petrolü olarak bilinen 40 milyon ton lityumun keşfedilmesini yakın takibe aldı. ABD'nin 2026 yılında faaliyete geçmesi planlanan Thacker Pass projesi ile yılda 40 bin ton lityum üretmeyi hedeflediği belirletilen haberde, ABD'nin bu sayede lityum rafinasyonunda Çin'e olan bağımlılığını azaltma potansiyeli bulunduğu belirtildi.

40 MİLYONLUK TONLUK DEV REZERV KEŞFETTİLER

ABD'nin lityum keşfinin çevreye olan etkisi konusunda endişelerin sürdüğü belirtilen haberde, lityum keşfinin ABD için büyük bir ekonomik fırsat sunduğu aktırıldı.

Oilprice.com haberinde "Oregon ve Nevada sınırında keşfedilen devasa bir lityum, ülkenin beyaz altına hücumunu hızlandırabilir. Antik McDermitt Kalderası'nın altında keşfedilen yeni rezervlerin tam 40 milyon ton lityum içerdiği tahmin ediliyor. Bu yatağın ölçeği olağanüstü, 'dünya çapındaki diğer rezervleri gölgede bırakıyor'" ifadelerine yer verdi.

ABD ile Çin'in maden kaynaklarına yönelik rekabetine değine Avrupa basını, "Bu keşifler, son yıllarda lityum tedarik zincirlerini Çin'den uzaklaştırmak için mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri için kritik bir rekabet avantajı sağlayabilir. Çin tek başına dünyadaki lityumun yüzde 60'ını rafine ediyor ve Donald Trump'ın seçim kampanyası vaatlerine dayalı olarak Washington ile Pekin arasındaki ticaret gerginlikleri tırmanırken, yerli bir lityum endüstrisi geliştirmek her zamankinden daha kritik." dedi.

"LİTYUM İYON PİLLERE OLAN TALEP FIRLADI"

Söz konusu keşfin 'ABD için bir fırlatma rampası' olduğunu belirten haber sitesi Oilprice.com haberinde, "Lityum, yeşil enerji devrimi için 'kritik bir mineraldir' ve şarj edilebilir pillerdeki merkezi rolü nedeniyle genel olarak teknoloji sektörü için giderek daha önemli hale gelmektedir. Son yıllarda, teknoloji sektörü genişledikçe lityum iyon pillere olan talep fırladı ve bu yukarı yönlü büyümenin istikrarlı bir şekilde devam etmesi öngörülüyor." şeklinde ifadeler kullandı.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA), yalnızca pil yapımı için lityum talebinin 2020 ile 2030 arasında on kat artacağını tahmin ettiğini hatırlatan Avrupa basını, Popular Mechanics'in 2023 tarihli bir raporuna atıfta bulundu. Raporun detaylarına yer verile haberde, "'2030'da elektrikli bir ekonominin muhtemelen 250.000 ila 450.000 ton lityuma ihtiyaç duyacağını' hesapladı." dedi.

ABD HENÜZ REKABET EDEMEYECEK

ABD'nin önemli kanıtlanmış lityum rezervlerine ev sahipliği yapsa da, Çin ve Avustralya ve Güney Amerika'nın Şili, Arjantin ve Bolivya'nın kesiştiği "lityum üçgeni" gibi diğer büyük lityum üreten bölgelerle ilgili ölçekte rekabet edemeyeceği belirtildi.

ABD'nin şu anda tüm ülke genelinde yalnızca bir adet faaliyette lityum tesisi bulunduğu biliniyor.

Haberin devamında ABD'nin 2 milyar dolarlık bir proje olan Thacker Pass projesi adı verilen çığır açıcı bir girişimle tesis ve ihtiyaca yeteceği aktarıldı. Bu proje kapsamında ABD'nin McDermitt Caldera'da 2026 gibi erken bir tarihte bir tesisi faaliyete geçirmesi bekleniyor.