400 milyar dolarlık hedef için Türkiye'ye geldiler! Çok sayıda anlaşmaya imza atıldı

Küresel ekonominin ağırlık noktası batıdan doğuya kayarken, Türkiye doğu ülkeleriyle daha fazla işbirliği yapma yolunda adımlar atıyor.

Geçtiğimiz ay bölge içi ticaretin teşvik edilmesine katkı sağlamak amacıyla 500 milyon dolarlık Türk Yatırım Fonu kurulurken, fona dahil olan ülkelerden Kazakistan Cumhuriyeti'yle yeni işbirliği adımları atılıyor. İki ülke ekonomik ilişkilerini geliştirmek için Türkiye'yi ziyaret eden Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nurbayeva Nazira Nurtulevna, Türk iş insanlarına "Aynı soydan aynı ırktan geldiğimiz iki ülke olarak ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ata topraklarına yatırım yapın" mesajını verdi.

35 ŞİRKETLE GÖRÜŞTÜ

Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nurtulevna, Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul'un ve Türkiye'nin önde gelen 35 şirketinin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla İstanbul Beyoğlu'nda 3 gün süren temaslarda bulundu.

Akşam Gazetesi'nden Özgül Öztürk'e konuşan Nurtulevna, "Hedefimiz 2029 yılına kadar, şimdiki mevcut ekonomi kapasitemizi 2 kat artırarak gayrisafi yurt içi hasılasını 400 milyar dolara çıkarmaktır. Bu büyük bir iş. Bunu yapabilmek için ekonomimizin yılda yüzde 7-8 büyümesi gerekiyor. Bunun için yeni yatırımlar yapılması gerekiyor. Bu amaçla son 3 günde 35 köklü Türk şirketiyle, iş topluluklarıyla görüştük. Bunların çoğuyla anlaşmalara varıldı" dedi. Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği 1990 yılından beri ülkelerine 70'ten fazla yatırım yaptığını hatırlatan Nurbayeva Nazira Nurtulevna, şunları kaydetti:

YENİ PROJELER YOLDA

"Bu çok iyi bir rakam. Şimdi de hayata geçmekte olan 35 farklı yatırım projesi var. Soda külünü ülke olarak yüzde 100 ithal ediyoruz. Ancak bir Türk şirketinin inşaatına başladığı yatırımla biz, 1-2 sene sonra ithalatçı ülke konumundan ihracatçı ülke konumuna geçeceğiz. Ek olarak da farklı şirketlerle kimyasal madde üretimi, inşaat ve hayvancılığın da içinde bulunduğu birçok alanda yatırımlar başladı."

HEDEF: 10 MİLYAR DOLAR TİCARET

2005 yılından bu yana Türk şirketleri Kazakistan'a 5.1 milyar dolar yatırım yaptı. Bu yatırımların yüzde 53'ü ise son 6 yılda gerçekleşti. Kazak şirketlerin 2005 yılından bu yana Türkiye'ye yaptığı yatırım miktarı ise 1.1 milyar doları geçti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Türkiye-Kazakistan arasındaki potansiyel arz eden öncelikli sektörler tarım ve gıda, madencilik ve metalürji, kimya ve petrokimya, sağlık ve ilaç, makine, inşaat ve yapı malzemeleri, turizm, tekstil olarak sıralandı.

500 MİLYON NÜFUSA ULAŞMA İMKANI

Avrupa ve Asya'nın kesiştiği noktada bulunan Kazakistan 500 milyondan fazla tüketicisi olan bölgesel bir pazara erişim imkanı sağlıyor. Kazakistan, sağladığı teşviklerle bölgeye yatırımın önünü açıyor. Kazakistan'da halihazırda Yıldız Holding, Yıldırım Holding, YDA Holding, Abdi İbrahim, Aselsan, TAV Havalimanları Holding ve Ülker Holding gibi birçok Türk şirketinin yatırımı bulunuyor. Kazakistan'ın güneyindeki Çimkent şehrinde Aksa Enerji tarafından 500 MW kapasiteli doğal gaz kombine çevrim santrali kurulacak. Alarko Holding, Kazakistan'da da 5 bin dönüm sera alanına ulaşacak.