400 milyon dolarlık Türkiye planı! Resmen duyuracaklar

Bilgi teknolojisi ürünlerini yerelleştirerek Türkiye'ye özel hizmetler sunmayı amaçlan Rus teknoloji şirketi Yandex, bu kapsamda gelecek 3 yıl içinde Türkiye'ye 400 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

AA muhabirine Türkiye'deki yatırım planlarını ve yapay zeka sektörünün gidişatını değerlendiren Popovskiy, Yandex'in Türkiye'nin kültürüne ve kullanıcı ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilmiş ürün ve hizmetler sunarak, "uzun vadeli bir iş ortağı ve güvenilir bir dost" olmayı istediğini söyledi.

Popovskiy, "Stratejik vizyonumuz, ileri teknoloji geliştirme ve altyapı iyileştirmeleri için ayrılmış 400 milyon dolarlık bir yatırım planına dayanıyor. Türkiye'nin dijital pazarındaki dinamik gelişimi yakından takip ediyor ve bu sürecin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Bu vizyon kapsamında ilk aşamanın Yandex Ads çözümleri ve Yandex Türkiye Startup Programı aracılığıyla yerel işletmelere destek sağlamak olduğunu vurgulayan Popovskiy, girişimcilerin çeşitli B2B hizmetlerine ücretsiz olarak erişebilmelerine imkan tanıdıklarını aktardı.

Popovskiy, Türk içerik üreticilerinin kullanımına özel bir program müjdesini vererek, "Türk yayıncılar için özel olarak tasarlanmış yeni bir programın tanıtımını yakında yapacağız. Dijital içerik üreten her platforma hitap edecek bu program, yayıncıların hedef kitlelerine daha etkili şekilde ulaşmalarını sağlayacak. Bunun yanı sıra Türkiye'deki teknoloji topluluğu, çeşitli kuruluşlar ve özellikle eğitim kurumlarıyla anlamlı ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz ancak bu konudaki detayları ilerleyen dönemde paylaşacağız." dedi.

- YANDEX, RAKİPLERİNDEN "UZUN YILLARA DAYANAN TECRÜBESİYLE" AYRIŞIYOR

Popovskiy, Yandex'in Türk kullanıcılar için geliştirerek arama motoru işlevselliğini yapay zekayla entegre ettiği "Yazeka" ile bilgiye erişimde devrimsel değişiklik yapmayı hedeflediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Geleneksel arama sonuçlarında sayısız bağlantıyı incelemek yerine, kullanıcılara en doğru yanıtı anında sunmayı hedefliyoruz. Yandex Search ve Yazeka, internet üzerindeki çeşitli kaynaklardan elde edilen verilerle yapay zeka destekli özetler oluşturuyor. Tüm yapay zeka tarafından üretilen yanıtlar, güvenilir alıntılarla destekleniyor, böylece kullanıcılar orijinal kaynakları inceleyebiliyor ya da verilen bilginin doğruluğunu teyit edebiliyor. Yapay zeka yanıtlarında kaynak bağlantıları sunmak, web trafiği için de yeni fırsat yaratıyor."

Doğrulanmamış veya manipüle edilmiş bilgilerin filtrelenmesi ve kullanıcılara en doğru ve güvenilir arama sonuçlarının sunulması noktasında Yandex'in rakiplerinden "uzun yıllara dayanan tecrübesiyle" ayrıştığını vurgulayan Popovskiy, Yandex'in bu konuda izlediği politikayı şöyle açıkladı:

"Yandex olarak uzun yıllara dayanan tecrübemizle kullanıcıların arama sorgularına en uygun bilgileri sunuyoruz. Öne çıkan yetkinliklerimizden biri, 'spam bağlantıları' tespit etme yeteneğimiz. Arama motorlarında sıralamayı yapay olarak yükseltmek amacıyla oluşturulan bu tür düşük kaliteli içerikleri tespit ederek, sonuçlarda en aza indirgeyebiliyoruz. Kullanıcıların düşük kaliteli ve alakasız bağlantılarla nasıl etkileşimde bulunduğunu analiz ederek, bu tür içeriklerin görünürlüğünü azaltıyoruz."

- TÜRKİYE'NİN DİJİTAL PAZARI VE REKABET ORTAMI

Türkiye'de dijital ekosistemin hızla büyüdüğünü ve bu gelişimin dijital eşitsizliği azaltma, bilgiye erişim maliyetlerini düşürme ve çevrim içi güvenliği artırma gibi fırsatlar sunduğunu belirten Popovskiy, adil rekabet ortamının sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Popovskiy, "Türk hükümetinin dijital pazardaki rekabeti düzenlemek için adımlar attığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu tür düzenlemeler, tüketicilere ve işletmelere daha geniş seçenekler sunarken, kamu sektörüne de ekonomik katkılar sağlıyor. Türkiye'nin bölgesel bir dijital lider olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.