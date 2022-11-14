40.000 kilometre kare kaybedeceklerdi! Türkiye sayesinde kazandılar

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Yunanistan'ın "Kathimerini" gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'nin hiçbir ülkenin karasularına müdahale etmediğini vurgulayarak, Türkiye ile Libya arasındaki hattın Girit adasına 40 mil uzaklıkta bir alandan geçtiğini vurguladı.

Yaycı, Libya ile imzalanan Mutabakat Zaptı'nın kanunen Libya Temsilciler Meclisi'nin onayına tabi olmadığını belirtti.

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Libya'nın bir deniz alanını kaybettiğini ve Türkiye ile deniz haklarına el konulması için bir anlaşma imzalamaya zorlandığını söyleyen Yunan propagandasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yaycı, "Libya Yunanistan ile Mutabakat Zaptı imzalamış olsaydı, Libya 40.000 kilometre kare kaybedecekti" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Libya'daki geçici hükümetlerin başka ülkelerle imzalanan muhtıraları parlamentonun onayına tabi tutmak zorunda olmadığını belirtmişti. Çavuşoğlu ayrıca , ülkesinin hükümeti ile Libya Ulusal Birlik Hükümeti arasında imzalanan mutabakat muhtırasına ilişkin, Mısır'ın da Libya ile mutabakat zaptı imzaladığını vurgulamıştı

Star Gazetesi