404 Kimya geliştirdiği Magni markasıyla yangın söndürücüler üretiyor

Yüzde 100 yerli ve milli olan 404 Magni ürününün tanıtımı, 404 Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Erol Yarar, markanın tanıtım yüzü olan milli sporcu Yusuf Dikeç, yangın söndürme ürünleri üreten ve satan birçok firmanın temsilcilerinin yanı sıra basın mensuplarının katıldığı toplantıyla yapıldı.

Toplantıda konuşan Erol Yarar, yangınlarla mücadele için 404 Kimya'nın geliştirdiği 404 Magni'nin endüstriyel söndürücülerin yanında evde, iş yerinde, otellerde, araçlarda ve kamp gibi birçok alanda kolay taşınabilir söndürücüler de ürettiğini söyledi.

Yarar, eskiye göre evdeki ürünlerin değiştiğini, sentetik ürünlerin arttığını ve pil bulunan cihazların daha fazla olduğunu belirterek, "Eskiden evimizde bilgisayarlar, lityum batarya içeren telefonlar yoktu. Bunların her biri patlama riski olan ürünlerdir. Dolayısıyla bunları su söndürmediği gibi klasik yangın söndürücüler de söndürmez." ifadelerini kullandı.

- "MAGNİ'Yİ FARKLI KILAN ÖZELLİĞİ İSE YANGINI SÖNDÜRDÜĞÜ ANDA SOĞUTMASIDIR"

Yangınlara oksijenin büyük etkisinin olduğunu dile getiren Yarar, "Klasik yangın söndürücüler oksijeni boğarak yangını söndürme üzerine üretiliyor. Halbuki yangının tek sebebi oksijen değil, bir diğer etken de ısıdır. Yangınların birçoğu oksijenden dolayı çıkmıyor, bunları kapalı odalarda yapılan testlerde de gördük. Yangın ısıdan çıkıyor. Magni'yi farklı kılan özelliği ise yangını söndürdüğü anda soğutmasıdır. Söndükten sonra da soğutarak yeniden yanmasını engelleyen tek yangın söndürücüdür." diye konuştu.

Yarar, 50 yıl önce evlerde çıkan yangınların 250-300 derece ısıya ulaştığını ancak şu an evdeki teknolojik cihazlarla bu oranın 500 derece ısıya ulaştığını ve yağ yangınları dahil birçok yangında 404 Magni'nin gerçekleşen testlerde 9 saniyede yangını söndürebildiğini söyledi.

- "1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİYLE UNİCORN OLMAK İSTİYORUZ"

Dünyanın en büyük yangın fuarlarından olan NFPA'da yer alan 400 firma içinde tek Türk markası olarak boy gösterdiklerini aktaran Yarar, şunları kaydetti:

"Şu an Japonya'ya ihracat gerçekleştirdik. Hedefimiz yüzde 100 milli bir firma olarak dünyada yangın söndürücülerin bulunduğu 35-40 milyar dolarlık pazardan pay almak. Ülkemiz bu konuda ithalata bağlı ancak biz bunu tersine çevirip iç talebi karşılamak ve ihracat yapmayı hedefliyoruz. 1 milyar dolarlık ihracat hedefiyle unicorn olmak istiyoruz."

Yarar, üretilen bu ürünün orman yangınları, bina yangınları gibi alanlarda da çalışıldığını belirterek, "Suyun içine karıştırılarak arazöz, helikopter ve uçak gibi söndürme ekipmanlarında da kullanılması mümkün." ifadelerini kullandı.

- "ÜLKEMİZDE BÖYLE BİR ÜRÜNÜN YERLİ İMKANLARLA ÜRETİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Markanın tanıtım yüzü olan milli sporcu Yusuf Dikeç de son zamanlarda yaşanan yangınların üzücü olduğunu ve orman yangınları için de çalışmaların bir an önce yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Dikeç, 404 Magni ürününün yerli ve milli olmasının önemine dikkati çekerek, "Ülkemizde böyle bir ürünün yerli imkanlarla üretilmesi çok önemli. Ben ürünü test ettim hatta ilk başta nasıl söndürecek diye çekindim ama gerçekten son derece kullanımı rahat ve hızlı söndürebiliyor. Aracımda da taşıyorum. Böyle milli bir ürünün tanıtımında yer aldığım için mutluyum." dedi.