41 yılda 15 bin şehit verildi! Terörün Türkiye'ye maliyeti 100 adet İstanbul 3. Köprüsüne eş

Diyarbakır Lice'ye bağlı Fis Köyü'nde 1978'de kurulan terör örgütü PKK, ilk saldırısını 6 yıl sonra düzenledi. PKK'lı teröristler, 15 Ağustos 1984 akşamı Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde düzenledikleri saldırılarda bir asker şehit düştü; 9 asker ve 3 sivil yaralandı. Örgüt bu tarihten sonra da bölgede, sürekli silahlı eylem ve baskınlar yaptı. PKK, 2000'li yıllarda ise şehirlerde canlı bomba eylemleri yapmaya başladı.

PKK, 27 Kasım 1978'de Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fis Köyü'ndeki bu evde kuruldu.

26 YILDIR İMRALI'DA

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanma süreci ise 1999'da başladı. Türkiye'ye Öcalan'ın gizlendiği Suriye'ye baskı yaptı; elebaşı Esad yönetimi tarafından sınırdışı edildi. Öcalan önce Rusya; ardından İtalya'ya gitti. Türkiye'nin baskısı ile İtalya'yı da terk etmek zorunda kalan Öcalan'ı taşıyan uçak, Yunanistan üzerinden Kenya'nın başkenti Nairobi'ye indi. Burada Yunanistan Büyükelçiliği'nde saklanan Öcalan, baskılar üzerine 15 Şubat 1999'da havaalanında Türkiye güvenlik güçlerine teslim edildi, 16 Şubat 1999'da Türkiye'ye getirilerek İmralı Cezaevi'ne konuldu. Öcalan önce idam cezasına mahkum edildi. Ancak 2002'de Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde Türkiye'de idam cezasının kaldırıldı; Öcalan'ın cezası müebbet hapse çevrildi.

ÇÖZÜM SÜRECİNİ 2015'TE BOZDULAR

Ocak 2013'te başlayan ilk çözüm süreci, terör örgütü PKK'nın 2015'te Şanlıurfa Ceylanpınar'da iki polisi şehit etmesiyle bozuldu. Ardından şehirlerde hendekler kazarak sözde 'özerklik ilan' eden terör örgütü, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlarla ağır darbe yedi ve kopuş başladı.

PENÇE KİLİTLE SINIRSIZ DARBE

Terörü kaynağında yok etmeyi esas alan Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Mayıs 2019'dan itibaren Irak'ın kuzeyinde Pençe harekatları başlattı. Terör örgütünün sınır ötesindeki hakim olduğu bölgeler PKK'lılardan temizlendi.

TERÖRÜN ACI BİLANÇOSU

Türkiye 41 yılda, terörle mücadeleye yaklaşık 15 bin şehit verdi.

Şehitlerin 8 bin 486'sı asker, polis, korucu.

Terör saldırılarında yaklaşık 30 bin kişi de yaralandı.

Öldürülen PKK'lı terörist sayısı yaklaşık 50 bin.

Teröristlerden 6 bin 484'ü yaralı ele geçirildi; 8 bin 195'i kendiliğinden teslim oldu.

Yakalananlar dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısı yaklaşık 75 bin.

MALiYET: 4 TRiLYON LiRA

Terörün 40 yıl içinde Türkiye'ye hesaplanabilir ekonomik maliyetinin 4 trilyon lira dolayında olduğu tahmin ediliyor. Terörün sora ermesi ile Türkiye'nin üzerinden büyük bir mali yükün kalkmasının yanı sıra psikolojik etkilerinin de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bölgesel kalkınmaya olumlu yansımalarının olması bekleniyor. Şayet terör olmasaydı; bu parasal maliyetle tahmini olarak 100 adet İstanbul 3'üncü Köprüsü, 1000 adet 1000 yataklı şehir hastanesi yapılabilirdi.

İLK ŞEHİT ONBAŞI SÜLEYMAN AYDIN

PKK, 15 Ağustos 1984 akşamı Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı'na saldırdı. Karanlık gecede Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın, teröristlerce şehit edilen ilk isim oldu.