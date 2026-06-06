410 milyar dolarlık ihracat hedefi! Bakan Bolat: Hep birlikte canla başla çalışıyoruz

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) 39. Olağan Mali Genel Kurulu ve 5. Ustalara Saygı Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlendi.

Ticaret Bakanı Bolat, etkinlikte yaptığı konuşmada, 1985'te Türk girişimcilerinin ufkunu açmak, dünyaya açılımlarını teşvik etmek, rekabet güçlerini artırmak üzere kurulan DEİK'in, Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yönlendirme hususunda özel görev üstlendiğini söyledi.

Dış politikada ve uluslararası diplomasi sahnesinde güçlenen ve küresel güç haline gelen Türkiye'nin ticaret diplomasisini Cumhurbaşkanı öncülüğünde kamuda Ticaret Bakanlığının, özel sektörde de DEİK'in yürüttüğünü belirten Bolat, "Diğer güzide iş dünyası kuruluşlarımız da bu noktada birlikte görev yaptığımız değerli temsilcilerimizdir. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 23 yılda büyük bir ekonomik gelişme gösteren, tüm dünya ülkeleri nezdinde güvenilir bir ortak konumuna ulaşan, küresel barışa ve refaha öncülük eden, tüm uluslararası platformlarda mazlum coğrafyaların sesi olan ülkemizin gücü, iş dünyamıza da çok büyük dinamizm kazandırmıştır." ifadelerini kullandı.

Bolat, DEİK'in dış ekonomik ilişkiler alanında ikili, sektörel ve özel amaçlı olmak üzere 153 iş konseyi ve 5 bin civarındaki üyesiyle ülkenin kıtaları aşan gücüne güç kattığını dile getirdi.

Küresel siyasi ve ekonomik gelişmelerin büyük sınamaları beraberinde getirdiğine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Bölgemizde sıcak savaşlar, ekonomik meydan okumalar, ticaret savaşları, gümrük vergisi savaşları, artan korumacılık, tedarik zincirlerinin aksaması ve lojistik hatlarındaki aksamalar, dünya ekonomisi açısından, bütün ülkeler açısından da önemli sıkıntılar meydana getirmektedir. Buna rağmen son 23 yıldır yüzde 5,4 yıllık ekonomik büyüme sağlayan ülkemiz, son 23 çeyrektir bu büyük meydan okumaların olduğu dönemde de güçlü bir ekonomik büyüme performansı göstermeyi başarmış ve 1,6 trilyon dolarlık büyüklüğü aşmış durumdadır.

Türkiye'miz, son 10 yılda dünyada en hızlı büyüyen ekonomiler arasındadır. Bu ekonomik büyümede güçlü siyasi liderlik, siyasi istikrarın devamı, ekonomik reformlar ve özel sektörde aldığımız tedbirlerle ekonomide gücünü artırması çok büyük bir rol oynamıştır. Ekonomik büyümemizin en önemli itici güçlerinden birisi de ülkemizin ve özel sektörümüzün ihracattaki başarısı olmuştur."

- "410 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Bolat, geçen yıl 396 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı yapıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız, bu yılın başında 410 milyar dolarlık 2026 yıl sonu hedefi vermişti. Bu hedef doğrultusunda iş dünyası olarak Ticaret Bakanlığımızın da koordinasyonunda tüm bakanlıklarımız, hep birlikte 410 milyar dolarlık ihracat hedefi için canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

Yılın ilk 5 ayının dünyadaki yoğun dalgalanmalara ve savaşlara rağmen stabil cereyan ettiğini söyleyen Bolat, mayısta 14 iş günü çalışılmasına rağmen ilk 5 ayı 111,2 milyar dolarlık mal ihracatıyla kapattıklarını, dış ticaret açığında da son 9 ayın en düşük dış ticaret açıklarını nisan-mayıs ayında elde ettiklerini anlattı.

Bolat, son 20 ayın en yükseği olan ihracatın ithalatı karşılama oranını mayısta yüzde 80'e ulaştırdıklarını belirterek, "22 Mayıs Cuma günü ihracatçılarımız, 2 milyar 428 milyon dolar günlük ihracatla Cumhuriyet rekorunu yenilediler. 1973'te ancak yılda 1 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye'miz, 22 Mayıs'ta bir günde 2 milyar 428 milyon dolar ihracat yaptı. Haziranda yılın ilk yarısını kapatacağız. Haziran ayında uzun bayram tatili de olmayacağı için takvim etkisinin de bir miktar yardımıyla inşallah 277-278 milyar dolarlık son 12 aylık ihracat rekor rakamına ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin küresel alanda da güçlü aktör olarak yoluna devam ettiğini dile getiren Bolat, son yıllarda katma değerli ve teknoloji ağırlığı yoğun ihracatın da payının arttığını, 2-3 yıllık süre zarfında yüzde 50'ye ulaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Bolat, savunma sanayisi ürünlerinde 40 kat artan başarıyla 23 yılda 250 milyon dolardan 10 milyar doları aşan ihracat rakamına ve 100 bin kişilik istihdama ulaşmayı başardıklarını söyledi.

Dış ekonomik ilişkilerde müteahhitliğin yüz akı sektör olarak dünyada övgüye mazhar olduğuna işaret eden Bolat, "510 milyar dolarını son 23 yılda elde eden müteahhitlik sektörümüzle 12 bin 900 projede 138 ülkede 564 milyar dolarlık müteahhitlik gelirine ulaşmayı başardık." dedi.

- "TÜRKİYE'NİN 200'DEN FAZLA ÜLKEYLE DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLERİNE ANLAŞMALAR YOLUYLA KATKI SAĞLIYORUZ"

Ticaret Bakanı Bolat, ticaret diplomasisinin çok önemli bir alan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu alanda DEİK'le beraber özel sektör bazlı yaptığımız çalışmaların yanında en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tüm dünya ülkeleriyle yürütülen ticaret diplomasisi, Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerine çok büyük katkılar yapmıştır. Gerek liderler diplomasisi gerekse bakan arkadaşlarımızla yürüttüğümüz Karma Ekonomik Komisyon ve JETCO toplantılarıyla Türkiye'nin 200'den fazla ülkeyle dış ekonomik ilişkilerine anlaşmalar yoluyla katkılar sağlıyoruz.

Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği görüşmeleri, bunun yanında Avrupa'daki artan korumacılıktan dolayı Made in EU yasası, Sınırda Karbon Vergisi düzenlemesi ve e-ihracatla ilgili getirilmek istenen düzenlemeler, AB cephesindeki müzakerelerimizin en önemli başlıklarıdır. ABD ile yürütülen ticaret müzakereleri ve bunun yanında İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle tercihli ticaret anlaşmamız, JETCO ve serbest ticaret anlaşmalarımız ve Türk Devletleri Teşkilatıyla olan tercihli ticaret anlaşmamız ve topluluk ilişkilerimiz, OECD çerçevesinde yürütülen müzakereler, bizim en önemli gündemlerimiz arasındadır."

Haziran 2023'ten bu yana toplam 232 ticaret ortağıyla 574 toplantı ve müzakere gerçekleştirdiklerini söyleyen Bolat, "Diplomasiyle büyüyen ticaret, ticaretle büyüyen Türkiye anlayışıyla çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Öncü sloganımız olan 'Durmak yok, ihracata devam, Türkiye'yi büyütmeye devam' anlayışıyla, hedefiyle inşallah Türkiye'mize çok önemli katkılar sağlayacağız." dedi.