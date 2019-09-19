26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7067
  • 6,3195
  • 274.67
  • 100518
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

425 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

ANKARA'da 425 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına ataması törenle yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Sadece bu yılın ilk 6 ayında bin 194 hak sahibimizin ataması yapıldı. Bugün kamu kurumlarımıza yerleşecek 425 kardeşimizle beraber bu sayı bin 619'a ulaştırmış olacağız' dedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkentte 425 şehit, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarına atama töreni, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Törene; Bakan Selçuk, Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, şehit ve gazi yakınları ile gaziler katıldı. Törende konuşan Bakan Selçuk, atama törenini 19 Eylül Gaziler Günü'nde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.
 
'ATAMALARI PERİYODİK OLARAK SÜREKLİ YAPIYORUZ'
 
Bakan Selçuk, AK Parti hükümetleri döneminde şehit yakınlarına sağlanan istihdam haklarını birden ikiye çıkardıklarını söyleyerek, "Hükümetlerimiz döneminde istihdam hakkı kapsamının genişletilmesinin yanı sıra; hak sahiplerinin başvuru ve atama süreçlerinde de niteliksel bazı iyileştirmeler yapmış olduk. Bu süreçte de atamaları kolaylaştıran ve hızlandıran tedbirleri hayata geçirdik. Atamalar yılda sadece 2 değil, periyodik sistemlerle yıl içinde sürekli yapıyoruz atamalarımızı. Ayrıca eskiden sadece memur ve hizmetli kadrolarına atama yapılırken, Öğrenim durumuna göre ihraz edilen unvanlara atanma imkânı sunmuş olduk. Hak sahipleri artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi unvanlı kadrolara da atanabiliyor. Hizmetli unvanında çalışan gazilerimizin memur unvanlı kadrolara geçmesine imkân sağladık. Böylece ileride doğabilecek hak kayıplarının önüne geçmiş olduk" dedi.
 
'42 BİN 537 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKININI YERLEŞTİRDİK"
 
2002 yılına kadar sadece 6 bin 315 vatandaşa istihdam hakkı sağlandığını söyleyen Bakan Selçuk, AK Parti döneminde 36 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarında istihdamını sağladıklarını bildirdi. Bakan Selçuk, "Sadece bu yılın ilk altı ayında bin 194 hak sahibimizin ataması yapıldı. Bugün kamu kurumlarımıza yerleşecek 425 kardeşimizle beraber bu sayı bin 619´a, ulaştırmış olacağız. 1995´ten bu yana da kamu kurumlarına 42 bin 537 hak sahibini yerleştirmiş olacağız. Bu rakamlar AK Parti Hükümetlerimizin şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza yönelik hizmetlerde gösterdiği hassasiyetin, size olan yakınlığımızın da bir göstergesi aynı zamanda. Biz istiyoruz ki sizler daha müreffeh daha mutlu bir yaşam sürün. Bunu da vatanımıza olan hizmet aşkımızın bir gereği olarak yapmaktayız" diye konuştu.  Konuşmadan sonra 425 kişinin ataması noter huzurunda elektronik ortamda yapıldı.

Tuzla´da yanan fabrikada patlama: Yaralılar var

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e sitem

Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e sitem

Afganistan'da katliam! Terörist diye çiftçileri vurdular

Afganistan'da katliam! Terörist diye çiftçileri vurdular

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü

Yer: Sakarya! Denizden çuval çuval topladılar!

Yer: Sakarya! Denizden çuval çuval topladılar!

Yerli 'köstebek' banttan indirildi: Sadece 8 ülkede var

Yerli 'köstebek' banttan indirildi: Sadece 8 ülkede var

Husiler tehdit etti: Orayı da vururuz

Husiler tehdit etti: Orayı da vururuz

Örgüt çözülmeye devam ediyor: 6 terörist daha teslim oldu

Örgüt çözülmeye devam ediyor: 6 terörist daha teslim oldu
 

POPÜLER HABERLER

Polislere tehditler savurdu: Kendinize haritadan yer beğenin

Polislere tehditler savurdu: Kendinize haritadan yer beğenin

'Hayalet Köy' böyle görüntülendi

'Hayalet Köy' böyle görüntülendi

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

TEKNOFEST'te nefesleri kesti: Böyle görüntülendiler

TEKNOFEST'te nefesleri kesti: Böyle görüntülendiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA