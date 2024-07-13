43 milyon lira vatandaşın cebinde kalacak! Dev projeyle seyahat süresi 70 dakikaya düştü

Ulaşım ve alt yapı çalışmalarında başarılı projeler yürüten Türkiye, Yusufeli Merkez Viyadüğü ile 43 milyon lira tasarruf sağlayacak. Viyadük sayesinde, Yusufeli-Artvin arasında ortalama 95 dakika süren yolculuk 70 dakikaya düştü.

SEYAHAT SÜRESİ 70 DAKİKAYA DÜŞTÜ! 43 MİLYON LİRA VATANDAŞIN CEBİNDE KALACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yusufeli baraj gölünün etrafından dolanan 16,2 kilometrelik yol kesimi 685 metrelik Merkez Viyadüğü ile geçilerek 90,5 kilometre olan Yusufeli-Artvin merkez yolu uzunluğunun 75 kilometreye düşürüldüğünü bildirdi.



Bakan Uraloğlu, Artvin'de Yusufeli Merkez Viyadüğü açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı köprülerinin son halkası olan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'yı Space X'in Florida'daki uzay üssünden yörüngesine fırlatıp Türkiye'ye döndükten sonra ayaklarının tozuyla Yusufeli'ne geldiklerini ifade eden Uraloğlu, şunları söyledi:

"8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece uydumuzu ilk yörüngesine başarıyla fırlattık ve uydumuzdan ilk sinyali planlanan şekilde 67. dakikada başarıyla aldık. Şu anda uydumuz 35 bin 786 kilometre uzaklıktaki yer sabit yörüngesine varmak için kimyasal itki sistemiyle ateşlenerek aşama aşama kalıcı yörüngesine doğru ilerliyor. Yörüngesine varması için planlanan bu ateşlemelerden ilkini 10 Temmuz günü gerçekleştirmiştik. Hamdolsun dün itibarıyla Türkiye saatiyle 20.00 civarında başlayan ve 69 dakika süren 2. ateşleme süreci de başarıyla sonuçlandı. Türksat 6A sorunsuz şekilde uzaydaki yolculuğuna devam ediyor ve bizler de sabırsızlıkla yörüngesinde hizmete başlayacağı anı bekliyoruz."

Uraloğlu, Türkiye'nin ürettiği en yüksek değere sahip teknoloji projelerinden biri olan, ilk yerli ve milli haberleşme uydusunun Türksat 6A olduğuna işaret ederek, "Maalesef biz geçmişte 'Siz yapamazsınız.' nidalarıyla büyüdük. Ama Rabbimizin izniyle her geçen gün gücüne güç katan ülkemizin, her şeyin en iyisini, en güzelini hak eden milletimizin nelere imza atabileceğini, neler başarabileceğini Türksat 6A ile bir kez daha gösterdik." diye konuştu.

Suyun medeniyet olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu noktada 2,3 milyar metreküp su depolama ve yıllık 1 milyar 900 milyon kilovatsaat enerji sağlama kapasitesiyle Cumhuriyet tarihimizin en gurur verici eserlerinden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralimizin önemi de ortaya çıkmaktadır. Bir başka medeniyet göstergesi ise hiç şüphesiz yoldur. Su ile yol birleştiği zaman orada hayat binbir rengiyle ortaya çıkmakta, refah ve zenginlik artmaktadır." ifadelerini kullandı.

"6 BİN 101 KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 29 BİN 434 KİLOMETREYE ULAŞTIRDIK"

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yol medeniyettir." sözünden hareketle 2002'de 6 bin 101 kilometre devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 29 bin 434 kilometreye ulaştırdıklarını, ana aksların tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdiklerini, bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayısını 6'dan 77'ye yükselttiklerini belirtti.

Ülkenin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştıklarını kaydeden Uraloğlu, 2002'de 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğunu 779 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğunu da 753 kilometreye çıkardıklarını aktardı.

Uraloğlu, başlattıkları otoyol seferberliği çerçevesinde 1714 kilometre olan otoyol ağını ise 3 bin 726 kilometreye çıkardıklarını, Türkiye'nin ulaşım altyapısını güçlendirmek, modernize etmek ve vatandaşlara daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle önemli adımlar attıklarını ifade etti.

"80 YILDA YAPILAN 50 KİLOMETRELİK TÜNEL UZUNLUĞUNDAN FAZLASINI TEK BİR PROJEDE TAMAMLADIK"

Yusufeli Barajı'nın yapımında Türkiye'nin ve milletin geleceği için doğdukları, büyüdükleri evlerini, iş yerlerini, geçmişlerini geride bırakan Yusufeli halkına fedakarlıkları için teşekkür eden Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın desteğiyle sizler için daha modern evler, iş yerleri ve altyapısıyla yeni bir ilçe inşa ettik. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler de Yusufeli Barajı kapsamında mevcut yerleşkesi ve kara yolunun bir bölümü sular altında kalan yeni Yusufeli ilçesinin ulaşımını sağlayacak bağlantı yollarını inşa etmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

Uraloğlu, bu projenin Bakanlığın Karadeniz Bölgesi'ndeki en büyük projeleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bundan 22 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 kilometre iken biz sadece burada 56,7 kilometre uzunluğunda 39 tünel inşa ettik. Yani 80 yılda yapılan 50 kilometrelik tünel uzunluğundan fazlasını tek bir projede tamamladık. 69,2 kilometre uzunluğundaki Yusufeli relokasyon yollarını, Merkez Viyadüğü dışında 22 Kasım 2022'de Yusufeli Barajı ile hizmete açmıştık. Bu projemiz ile Artvin'i Erzurum'a, Kafkasları ve Karadeniz sahil kesimini Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan kuzey-güney aksının standardını önemli ölçüde yükselttik. Yüksek dağların ve derin vadilerin bulunduğu bölgede, doğaya meydan okuyan yüksek teknoloji ürünü viyadüklerle ulaşım standardını artırarak daha güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunduk."

"TABLİYELERİNİN YAPIMINDA YAKLAŞIK 7 BİN 100 TON ÇELİK KULLANDIK"

Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü vatandaşların bir an önce faydalanması için 11 Haziran'da araç trafiğine açtıklarını anımsatan Uraloğlu, "Viyadüğümüzün tamamlanmasıyla Yusufeli Barajı'nın su tutması sonucunda su altında kalan Artvin-Yusufeli-İspir-Erzurum güzergahında yeniden bütünlük sağladık. Yolun büyük bölümünü tünel, köprü ve viyadüklerle geçerek Artvin'in yüksek turizm potansiyeline sahip eşsiz doğasını koruduk." diye konuştu.

Çelik ortotropik köprü olarak projelendirilen Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü itme-sürme yöntemiyle hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, "Tabliyelerinin yapımında yaklaşık 7 bin 100 ton çelik kullandık. Fransa'nın simge yapılarından biri olan Paris'in ortasındaki Eyfel Kulesi'nde 7 bin 300 ton çelik kullanıldığını düşündüğümüzde Yusufeli'nde hayata geçen projemizin ne kadar büyük olduğu daha da iyi anlaşılıyor." dedi.

Uraloğlu, projeyle kış aylarında meydana gelen buzlanma, kaya düşmesi ve heyelan gibi doğa olayları sonucunda yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçtiklerini, trafiği güvenli hale getirerek seyahat konforunu artırdıklarını, Yusufeli-Sarıgöl-Öğdem ile Yusufeli-İspir gibi yerel yol ağlarının da konforlu kara yolu bağlantısını sağladıklarını vurguladı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, viyadüğe ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Baraj gölünün etrafından dolanan 16,2 kilometrelik yol kesimini 685 metrelik Merkez Viyadüğü ile geçerek mevcutta 91 kilometre olan Yusufeli-Artvin merkez yolu uzunluğunu 75 kilometreye düşürdük, yolu 16 kilometre kısalttık. Bu kısalma sayesinde 25 dakika kazanarak Yusufeli-Artvin arasında ortalama 95 dakika süren yolculuk süresini de 70 dakikaya indirdik. Böylece viyadüğümüzle zamandan 30 milyon lira, akaryakıttan 13 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 43 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 1005 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız."

"ARTVİN'E 22 YILDA BAKANLIK OLARAK 86 MİLYAR LİRALIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Artvin'e son 22 yılda Bakanlık olarak 86 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizen Uraloğlu, yüksek dağların ve derin vadilerin şehri Artvin'e 108'i tek tüp, 4'ü çift tüp olmak üzere toplam 110 bin 380 metre uzunluğunda 112 tünel, 1681 metre uzunluğunda 23 köprü inşa ettiklerini söyledi.

Uraloğlu, dünyanın deniz üzerine inşa edilen sayılı, Türkiye'nin ise Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nı 2022 yılında hizmete açtıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu iki havalimanımız gibi deniz üzerine inşa edilmiş bir havalimanı Avrupa'da yok ve dünyada da örnekleri çok az. Hatta Rize-Artvin Havalimanımız dünyadaki 5. havalimanı oldu. 3 bin metre uzunluğundaki pisti ve yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede terminal binası ile bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaktadır. Daha bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 530 bin yolcu havalimanımızı kullanarak yolcu sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış yakaladık. Rize-Artvin Havalimanı'mız açıldığı günden bu yana 15 binin üstünde uçak trafiğiyle 2 milyon 115 bin yolcuya hizmet verdi."



Açılışa, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, ilgili kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış sonrası Bakan Abdulkadir Uraloğlu, kendi kullandığı araçla viyadükten geçiş yaptı.

Uraloğlu, açılışın ardından Sarıgöl grup köy yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

