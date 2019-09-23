43 yılda ‘Başkan’ların da Hollywood’un da  tercihi oldu

Türk hazırgiyim sektörü son yıllarda gösterdiği performans ile hem Türkiye’de hem de yurtdışında adından sıkça söz ettirir hale geldi. Hatta bir çok Türk markasını yurtdışındaki ünlü alışveriş caddelerinde bile görür olduk. Ancak bazı markalar var ki başarı çıtasını zirveye koymuş durumda… 1976 yılında kurulan ve yüzde 100 yerli üretim yapan BİSSE, böyle bir Türk markası… Bugün birçok ünlü ismin tercih olan markayı, kurucusu olduğu Mustafa Kefeli’den dinledik. Kefeli, BİSSE’nin 60 metrekare dükkanda başladığı üretim hikayesini, markanın büyüme sürecini, gelecek hedeflerini ve ekonomiye dair beklentilerini Patron Katı’na değerlendirdi.

Kuruluş hikayenizi anlatır mısınız?

BİSSE’nin temelleri 1976 yılında atıldı. O dönemde Vefa’da tutulan 60 metrekare bir dükkanda iki küçük makine ile hikayemiz başladı. Önce fason üretim ile başladık. Talep ve ilgi artınca 1978 yılında İstanbul Unkapanı İMÇ Çarşısı’nda 120 metrekarelik bir atölyede üretimimize devam ettik. 1984 yılında Türkiye’nin ilk gömlek ihracatını yapan markası olduk. BİSSE’nin temelleri böyle atıldı.

BİSSE’nin adı nereden geliyor?

Markamızın bir hikayesi olsun istiyorduk. Yaptığımız işin bir takım çalışması olduğunu ilke edinmeye karar verdik. Bir birliktelik işiydi bu. O zamanlar Beyoğlu’nda ve Samatya’da sanatkarlar vardı. Buradan yola çıkarak; sanatı sanayi boyutunda yapmanın doğru olacağına karar verdik. ‘Birlikte İlkemiz Sanatla Sanayiye Erişmek’ Baş harfleri ‘BİSSE’ oldu.

Butik ve lüks kalmayı nasıl başardınız?

Markamızı oluştururken iki yol vardı, birinci yol; 100-200 mağaza açarak büyümek… Diğeri ise butik kalıp, marka olmak. Biz ikinci yolu seçtik. Bugün müşteri portföyümüz içerisinde dünya liderlerine kadar isimler varsa, hedeflerimize ulaşabilmişiz demektir. Müşteri kitlemiz farklı hale geldi. Kişi giydiği gömleği herkesin üzerinde görmek istemiyor. Dolayısıyla kendini özel hissetmek ve ayrıcalıklı olmak istiyor. İşte bu talebe karşılık veriyoruz.

Yurtdışında markanızın nasıl bir imajı var?

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski ABD Başkanları Barack Obama ve Bill Clinton, Romanya Prensi ve Hollywood yıldızı George Clooney gibi dünyaca ünlü isimler BİSSE’yi tercih ettiğini düşünürsek, sorunun cevabını vermiş oluruz sanırım. Hatta Brüksel’de ‘Bisse Strasse’ adında cadde var. Yıllar önce Brüksel Belediye Başkanı gömleklerimizi giymekten duyduğu memnuniyetin bir göstergesi olarak bu jesti yaptı.

Üretiminizde en önem verdiğiniz nokta nedir?

Tasarım, hammadde, işçilik vs vs… Bunların hepsini sayabiliriz. Ancak ‘marka detayda saklıdır’ Biz toplu iğneleri bile limon depolarından bekletiriz ve herhangi bir paslanma olup olmadığını kadar bakarız.