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Ekonomi

437 bin kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) yılın ilk 4 ayında 437 bin 291 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiğini bildirdi.

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 10:30 - Güncelleme:
437 bin kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi
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Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR aracılığıyla hayata geçirdikleri uygulamaların olumlu etkisini istihdamda görmeye devam ettiklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ocak-nisan aylarında toplam 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1 milyonun üzerinde bireysel görüşme ve 255 bin 891 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 743 bin 951 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Çalışma hayatında yaşanan değişimleri değerlendirerek, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun programlarımızı ve politikalarımızı gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz."

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
  • Bakan Işıkhan
  • işkur

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