46 bin 243 konutu yabancılar satın aldı

Türk gayrimenkul piyasasının cazibesi arttı. Dolar kurunun yükselmesiyle birlikte öne çıkan alımlarda konum, fiyat ve kalite gibi unsurlar da Türkiye’yi gayrimenkul yatırımında öne çıkardı. Son bir yıllık sürede ülkeden konut satın alan yabancıların oranı yüzde 108 oranında arttı. Geçen yıl Mart ayından bu yılın mart ayına kadarki sürede Türkiye genelinden satın alınan konutların sayısı 46 bin 243’e ulaştı.

HER ÜLKEDEN ALIM VAR

Türkiye’den konut satın alın yabancıların ülke uyrukları da çeşitlilik gösteriyor. Konut satın alanlar içerisinde son dönemde en çok Arap ülkelerinin vatandaşları dile getirilse de durum aslında genele bakıldığında Avrupalı vatandaşların da yoğun olarak yeniden Türkiye’yi tercih ettiği gözleniyor. Almanyalılar 2 bin 66, İngilizler bin 354, İsveçliler 725, Hollandalılar da 234 adet konutu son bir yılda Türkiye’den satın almış durumda.

ABD’Lİ VATANDAŞ ATAĞA GEÇTİ

Son bir yıllık sürede Amerika Birleşik Devletleri’nden de Türkiye’de konut satın alan yatırımcı sayısında artış dikkat çekiyor. Amerikalıların Türk gayrimenkullerine ilgisinin özellikle Temmuz 2018’den sonra arttığı gözleniyor. Mart 2018’de Türkiye’den sadece 22 konut satın alan ABD’li vatandaşlar, Temmuz’da bu sayıyı 40’a, Ağustos’ta 58’e, Eylül’de 86’ya çıkarıyor. Mart 2018-Mart 2019 yıllı toplamında ise ABD’li vatandaşların Türkiye’den satın aldığı konut sayısı 492 adede çıkıyor. Son bir yıllık sürede Türkiye’yi yeniden radarına alan Çin ve Kanada’dan da ufak çaplı alımlar geldi. 21 Çinli vatandaş ile 28 Kanadalı vatandaş da Türkiye’den ev sahibi oldu.

ANTALYA TERCİHTE İKİNCİ SIRADA

Yabancıların Türkiye’de tercihi ise son yılların vazgeçilmezi İstanbul olarak kayıtlara yerleşti. Son bir yılda yabancılar İstanbul’dan 17 bin 442 adet konut satın aldı. Antalya’da cazibesini korudu. İstanbul’u 8 bin 995 konut ile Antalya, 2 bin 915 adet ile Bursa, 2 bin 543 adet ile Ankara, 2 bin 299 adet ile Yalova izledi. Yabancılar İzmir Aydın ve Muğla’dan ise toplam bin 804 adet konut satın aldı. Sakarya, Trabzon, mersin ve Samsun illeri de son bir yılda yabancılar tarafından tercih edilen iller arasında sıralandı.

9 BİN 406 IRAKLI EV SAHİBİ OLDU

Son bir yıllık sürede ülke uyrukları açısından bakılan ayrımda Iraklı vatandaşların çektiğini söylemek mümkün. Iraklı vatandaşların Türkiye’den toplam konut alımı bir yılda 9 bin 406 adet. Aynı sürede İranlı vatandaşların alımı 4 bin 393, Suudi Arabistanlı vatandaşların alımı 2 bin 820, Rusların 2 bin 635, Kuveytlilerin 2 bin 395 adet gerçekleşti. Afganistanlı vatandaşlar 2 bin 349 adet, Ürdünlüler bin 609, Azerbaycanlılar da bin 409 adet Türkiye’den konut aldı.

(Yeni Şafak)