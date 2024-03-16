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  • 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Ekonomi

4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

IHA16 Mart 2024 Cumartesi 09:57 - Güncelleme:
4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
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Bakan Göktaş, ödemeler kapsamında yaklaşık 2,6 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,2 milyar TL tutarındaki engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarındayız. Bu doğrultuda Mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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