17 Eylül 2020 Perşembe 10:32 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 10:32

499 dolar kaç TL? 499 dolar ne kadar Türk Lirası eder? sorularının yanıtı tüm PlayStation 5 oyun meraklıları tarafından araştırılıyor. Sony, merakla beklenen oyun konsolu PS5'in fiyatını 499 dolar olarak duyurdu. Peki, 499 dolar kaç TL? 499 dolar ne kadar Türk Lirası eder? İşte güncel karşılığı..

Oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation 5 Showcase etkinliği dün gece düzenlendi. PlayStation 5 için oyun tanıtımları yapılırken, yeni PS5'in çıkış tarihi ve fiyatları da duyuruldu.

Oyunseverlerin merakla beklediği oyun konsolu PS5'in çıkış tarihi belli oldu. Kasım ayında; Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de çıkacak olan PlayStation 5, 19 Kasımda tüm dünyada satışa sunulacak.

PLAYSTATION 5 FİYATI NE KADAR?

PS5'in Dijital versiyonu ABD'de 399 dolardan satışa sunulacak. CD-Rom'lu standart versiyon ise 499 dolarlık fiyatı ile satışa çıkacak.

499 DOLAR KAÇ TL?

Dolar kuru 7,52 TL iken 499 dolar 3.754,63 TL'ye tekabül ediyor.

PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.

PS5 SHOWCASE'TE TANITILAN OYUNLAR

Spider-Man: Miles Morales

Hogwarts: A Dark Legacy

God of War: Ragnarok

Final Fantasy XIV

Call of Duty: Black Ops Cold War

Devil May Cry 5

Deathloop

Five Nights at Freddy's

Fortnite