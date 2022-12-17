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Ekonomi

4'ü de görev başında! TPAO paylaştı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj Gemilerinin Karadeniz'de, Abdülhamid Han Sondaj Gemisinin ise Akdeniz'de aynı anda görev başında olduğunu bildirdi.

AA17 Aralık 2022 Cumartesi 15:02 - Güncelleme:
4'ü de görev başında! TPAO paylaştı
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TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fatih Sondaj Gemisi "Türkali-11 kuyusunda" sondaj operasyonuna başladı. Yavuz Sondaj Gemisi " Türkali-12" kuyusunda gaz akış testlerine devam ediyor. Kanuni Sondaj Gemisi "Türkali-10" kuyusunda alt tamamlama operasyonuna başladı. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja devam ediyor. Denizlerimizdeki faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. "

  • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
  • milli sondaj gemisi
  • TPAO

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