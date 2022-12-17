4'ü de görev başında! TPAO paylaştı

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Fatih Sondaj Gemisi "Türkali-11 kuyusunda" sondaj operasyonuna başladı. Yavuz Sondaj Gemisi " Türkali-12" kuyusunda gaz akış testlerine devam ediyor. Kanuni Sondaj Gemisi "Türkali-10" kuyusunda alt tamamlama operasyonuna başladı. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja devam ediyor. Denizlerimizdeki faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. "
Denizlerimizdeki faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. ����— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) December 17, 2022
Karadeniz'de Fatih, Yavuz, Kanuni; Akdeniz'de Abdülhamid Han Sondaj Gemilerimiz aynı anda görevde! �� ����#TPAO #TürkiyeninEnerjisi pic.twitter.com/A1K5UU8PsD