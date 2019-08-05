5 Ağustos konut kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun konut kredisi hangi bankada? sorularının yanıtları milyonlarca vatandaş tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş konut kredisindeki faiz indirimini heyecanla bekliyordu. Ve sonunda beklenen indirim geldi. İlk olarak Ziraat Bankası konut kredisinde 500 bin liraya kadar olan azami 180 ay vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0.99 olarak belirledi. Ziraat Bankasının ardından faizlerde düşüş eğilimi yaşanmaya başlandı. Konut kredisi faiz oranlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ ORANLARI

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka 1 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere, tutarı 500 bine kadar konut kredilerine yönelik faiz oranlarını, azami 180 ay vade için yüzde 1'in altına çekerek aylık yüzde 0,99'a indirdi.

Banka, tutarı 500 bin lira ila 1 milyon lira arasında bulunan konut kredileri için aylık faiz oranını da 180 ay vadeye kadar yüzde 1,19'a düşürdü. Öte yandan 1 milyon lira ve üzeri tutarlı konutlar için kredi kullanılması halinde, azami 180 ay vade için faiz oranı yüzde 1,39 olarak belirlendi.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ ORANLARI

Vakıfbank konut ve bireysel kredi faizlerini indirdi. Vakıfbank 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0,99'a düşürdü.

HALKBANK KONUT KREDİSİ ORANLARI

Konut kredisi faizleri geriledi. Halkbank 180 ay vadeli konut kredisi için faizi yüzde 0,99'a düşürdü.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir.

0.99 KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası'ndan 0,99 faiz oranı ile konut kredisi kullanabilmek için azami 180 ay vadelendirme yapılabiliyor. Kredi tutarı ise 500 bine kadar verilebiliyor.

Vakıfbank'tan 0,99 faiz oranı ile ev sahibi olmak isteyenler için 500 bin liraya kadar kredi kullandırılabiliyor. Konut kredilerinde ise azami 180 ay vadelendirme yapılabiliyor.

Halbank'tan 0,99 faiz oranıyla konut kredisi kullanmak isteyenler için 180 ay vade yapılabiliyor.