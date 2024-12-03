5 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memur-Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2025 emekli maaş tablosu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kasım ayı enflasyon verileri açıklandı. Böylece memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu. Memur-Emekli maaş zammında etkisi olan enflasyon farkı için araştırmalar hız kazandı. Buna göre 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte 2025 emekli maaş tablosu

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kasım ayı enflasyon verileri açıklandı.

Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; 5 aylık enflasyon oranı yüzde 14,57 olarak belirlendi. Bu oran, zamlı maaş hesaplamalarının temelini oluşturuyor. Ancak Memur-Emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranı 3 Ocak'ta açıklanacak. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon verileri tamamlanmış olacak ve emeklilerin yeni maaş zamları kesinleşecek. İşte güncel rakamlar doğrultusunda hesaplanan 2025 emekli maaş tablosu

Mevcut Maaş (TL) - Yeni Maaş (TL)

12.500 14.321,25

12.600 14.435,82

12.700 14.550,39

12.800 14.664,96

12.900 14.779,53

13.000 14.894,10

13.500 15.561,45

14.000 16.228,80

15.000 17.374,50

15.500 17.903,35

16.000 18.432,20

16.500 18.961,05

17.000 19.489,90