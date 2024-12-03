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Ekonomi

5 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memur-Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2025 emekli maaş tablosu

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler, memur ve emekli maaş zammında uygulanacak olan enflasyon farkını belirlemede kritik bir rol oynuyor. Aralık ayı enflasyon oranlarının Ocak ayında açıklanmasının ardından ise 2025 emekli zammı kesinleşmiş olacak. Buna göre 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur-Emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2025 emekli maaş tablosu

3 Aralık 2024 Salı 10:42 - Güncelleme:
5 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memur-Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2025 emekli maaş tablosu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kasım ayı enflasyon verileri açıklandı. Böylece memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu. Memur-Emekli maaş zammında etkisi olan enflasyon farkı için araştırmalar hız kazandı. Buna göre 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte 2025 emekli maaş tablosu

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kasım ayı enflasyon verileri açıklandı.

Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; 5 aylık enflasyon oranı yüzde 14,57 olarak belirlendi. Bu oran, zamlı maaş hesaplamalarının temelini oluşturuyor. Ancak Memur-Emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranı 3 Ocak'ta açıklanacak. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon verileri tamamlanmış olacak ve emeklilerin yeni maaş zamları kesinleşecek. İşte güncel rakamlar doğrultusunda hesaplanan 2025 emekli maaş tablosu

Mevcut Maaş (TL) - Yeni Maaş (TL)

12.500 14.321,25

12.600 14.435,82

12.700 14.550,39

12.800 14.664,96

12.900 14.779,53

13.000 14.894,10

13.500 15.561,45

14.000 16.228,80

15.000 17.374,50

15.500 17.903,35

16.000 18.432,20

16.500 18.961,05

17.000 19.489,90

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