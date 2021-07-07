5 çocuk annesi Nurgül mikro krediyle iş sahibi oldu

AA 7 Temmuz 2021 Çarşamba 12:23 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 12:23

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Nurgül Cerit (47), 2009'da bir arkadaşının yönlendirmesiyle Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından yürütülen ve dar gelirli kadınların küçük sermayelerle desteklenerek gelir getirici faaliyetlerde bulunması amacıyla geliştirilen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'ndan haberdar oldu.

Programa başvuran ve aldığı mikro krediyle manav dükkanı açan Cerit, daha sonra salça ve turşu imalatına başladı.

Bu alanda bir süre üretim yapan Cerit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yeni arayışlara girdi. Mikrofinans programından tekrar kredi alan Cerit, evinin bir bölümünde atölye kurdu. Cerit, 0-3 yaş grubu çocuklar için giysi ve aksesuar üretip internet üzerinden satıyor.



- "KADINLARI MİKRO KREDİYLE TANIŞTIRIP YUVALARINI KURTARDIM"

Nurgül Cerit, AA muhabirine, eşi işsiz olduğu için çocuklarının okul masraflarını karşılamakta zorlandıklarını, bu nedenle mikrokredi alarak manav dükkanı açtığını söyledi. Cerit, şöyle devam etti:

"Manavla birlikte salça makinesi aldık, salça, turşu ve konserve üretmeye başladık. Ürettiğimiz ürünleri internet üzerinden değişik şehirlerdeki müşterilere satmaya başladık. Bu dönemlerde yanımda 15 kişi çalıştırmaya başladım. Mikro krediyi herkese tavsiye ediyorum. Benden görüp başvuru yapanlar da aldıkları krediyle kendi işlerini kurmaya başladı. İşsizlikten dolayı eşinden ayrılmak isteyen birçok kadını mikro krediyle tanıştırıp çok yuva kurtardım."

Cerit, daha sonra manavı eşine devrederek küçük bir tekstil atölyesi kurduğunu, burada ürettiği çocuk giyim eşyaları ve aksesuarlarını internet üzerinden yurt içi ve yurt dışına sattığını ifade etti.

Şu anda atölyede 4, evlerde ise 8 kişiyi istihdam ettiğini, toplam çalışan sayısının 27'ye ulaştığını dile getiren Cerit, "Yaklaşık bir yıl önce başladığım bu işte aylık gelirim 20 bin lira civarında. Çalışmak isteyen hiç kimse işsiz kalmaz. Bu tür işler ev hanımları için bulunmaz kazanç kapısı." diye konuştu.

- "SIFIRDAN BAŞLAYIP ÇOK GÜZEL NOKTALARA GELENLER VAR"

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Mustafa Pehlivan da Türkiye genelinde 64 il ve 92 şubede faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Mikro kredinin dar gelirli kadınlara iş yapmaları amacıyla verildiğini belirten Pehlivan, şunları kaydetti:

"Kredi bir defalık değildir. Devamlı kredi vererek ablalarımızı destekliyoruz. Sıfırdan başlayıp çok güzel noktalara gelen çok fazla kadınımız var. Kredi alan insanlarımıza öncelikle eğitimlerini veriyoruz. Eğitimin sonunda da başarılı bayanlara sermaye desteği olarak kredilerini veriyoruz. Daha sonrasında da her hafta bu bayanlarımızla görüşerek neler yapıyorlar, işlerinde bir problem sıkıntı var mı? Pazarlama, üretim konularını takip ediyoruz ve takiplerimiz sonucunda çıkan sıkıntıları, sorunları çözüme kavuşturarak onların yol almasında destek veriyoruz."

Pehlivan, "İş yapmak istiyorum ama sermaye bulamıyorum." diyen tüm kadınları Türkiye genelindeki mikro kredi ofislerine beklediklerini de sözlerine ekledi.