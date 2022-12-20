5 dakikada 2 kıta! Türk harikası: Dünyada ilk ve tek

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Avrasya Tüneli'nin resmi açılışının 20 Aralık 2016'ta yapıldığını ve araç geçişinin 22 Aralık 2016'da başladığını anımsattı.

Dünyada kıtaları birleştiren çift katlı ilk ve tek kara yolu tüneli niteliğindeki Avrasya Tüneli'nin 6 yıldır boğaz geçişinde sürücülere hızlı, güvenli ve konforlu bir alternatif olarak hizmet verdiğine işaret eden Karaismailoğlu, "5 kilometre uzunluğundaki tünel, kıtalar arasında araçlar için en hızlı geçiş imkanını sağlıyor." ifadesini kullandı.

- YAKITTAN VE ZAMANDAN TASARRUF

Karaismailoğlu, tünelde, 9 Kasım'da 71 bin 110 araç geçişiyle 2022 yılı geçiş rekorunun kırıldığı bilgisini vererek, "Aralık ayında günlük ortalama geçiş 63 bin oldu. Açılışından bu yana toplam 97 milyon araç Avrasya Tüneli'nden geçiş yaptı. Ayrıca, motosiklet kullanımına izin verilen 1 Mayıs 2022 itibarıyla 232 bin 452 motosiklet sürücüsü Avrasya Tüneli'ni tercih etti." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırım maliyeti 1,2 milyar dolar olan Avrasya Tüneli ile İstanbulluların zamandan ve yakıttan tasarruf sağladığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Zamandan 407 milyon dolar, yakıttan 134,1 milyon dolar, çevreden 12 milyon dolar ve diğer kalemlerden 212,1 milyon dolar olmak üzere toplam 765,2 milyon dolar tasarruf sağlıyoruz. Tünelin milli gelire 2 milyar dolar, üretime 4,1 milyar dolar, ihracata 340,4 milyon dolar, vergiye 116,5 milyon dolar katkısı bulunurken istihdama yıllık etkisi 7,7 bin kişi oldu. Diğer boğaz geçiş alternatiflerinin seyahat süreleri baz alındığında, Avrasya Tüneli, 11 Kasım günü Kozyatağı-Bakırköy yönünde akşam trafiğinde kullanıcılarına 133 dakika zaman kazancı sağladı. Kullanıcıların zaman kazancı, Kozyatağı-Bakırköy yönünde akşam saatlerinde aylık ortalama 54 dakika olurken Bakırköy-Kozyatağı yönünde ise sabah saatlerinde ortalama 34 dakika olarak gerçekleşti."

Bakan Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin çok sayıda uluslararası ödülün de sahibi olduğunu anımsatarak, Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Sistemi (Pacemaker) ile tünel içindeki araç hızının sabitlendiğini, trafik verimliliğinin yüzde 8,5 arttığını belirtti. Uygulama alanında trafik kazası gerçekleşmediğini vurgulayan Karaismailoğlu, trafik sıkışıklığının yaklaşık yüzde 53 azaldığını bildirdi. Karaismailoğlu, tünelle, egzoz gazlarının yüzde 12'ye varan oranda azalmasının sağlandığını aktardı.

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Dünyanın sayılı projeleri arasında yer alan Avrasya Tüneli'nin planlanandan 8 ay önce, 3 yıl 11 ayda tamamlandığını hatırlatan Karaismailoğlu, projenin, yapım sürecinde pek çok "ilk"i başarıyla gerçekleştirerek dünyada tünelcilik alanında yeni bir çağ açtığını vurguladı. Karaismailoğlu, tünelin yapımında İstanbul'un tarihine ve dokusuna da saygılı davranıldığına işaret ederek, "UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı İstanbul'un tarihi yarımadasında yapılan tüm tasarım ve inşaat çalışmaları, UNESCO önerileri dikkate alınarak gerçekleştirildi. Tarihi yarımada ve çevresiyle tam uyumlu, İstanbul siluetini zedelemeyen bir mimari ortaya konuldu. Avrasya Tüneli'nin iç mimari ve aydınlatma tasarımlarında, yaklaşım kemerlerinde ve portal girişlerinde, tarihe ve Mimar Sinan'a olan saygıyı göstermek üzere, Mimar Sinan'ın eserlerinde yer alan 'gülbezek' ve 'çarkıfelek' gibi motif ve çizgiler tercih edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin vizyon projelerine imza attıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Mega projelerle Türkiye çağ atlıyor. Başkaları kilometrelerce laf üretir, millete bir faydaları dokunmaz. Biz ise işimize bakıyoruz, yollar, köprüler, havalimanları inşa ediyoruz. Milletimize aş, iş imkanı sunuyoruz. Türkiye'nin geleceğini inşa ediyoruz. 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da milletimize aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz."