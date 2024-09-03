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Ekonomi

5 milyar dolar için imzalar atıldı! Türkiye ile İsveç arasında yeni dönem

Türkiye ile İsveç arasında Türkiye-İsveç Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO/ETOK) Protokolü imzalandı. Türkiye ile İsveç arasındaki anlaşma hakkında açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Yol haritamızı imzaladığımız JETCO Protokolü ile kayda geçirdik. Özel sektör kuruluşlarımız, iş dünyamız, sanayicilerimiz ve şirketlerimizle el ele vererek ikili ticaret hacmimizi kısa süre içerisinde 5 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.' dedi.

AA3 Eylül 2024 Salı 19:01 - Güncelleme:
5 milyar dolar için imzalar atıldı! Türkiye ile İsveç arasında yeni dönem
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İsveç arasındaki ticaret hacmini kısa süre içerisinde 5 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsveç'te, Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile Türkiye-İsveç Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO/ETOK) II. Dönem Toplantısı vesilesiyle bir araya geldiklerini belirtti.

Ziyaret çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğini ve fırsatları değerlendirdiklerini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Toplantıda, özellikle yenilenebilir enerji, sağlık turizmi, yeşil ekonomi, teknoloji, savunma, KOBİ'ler ve start-uplar konusunda yeni işbirlikleri için güçlü bir zemin inşa ettik, yol haritamızı imzaladığımız JETCO Protokolü ile kayda geçirdik. Özel sektör kuruluşlarımız, iş dünyamız, sanayicilerimiz ve şirketlerimizle el ele vererek ikili ticaret hacmimizi kısa süre içerisinde 5 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."

Bolat, İsveç ile ikili işbirliğini ilerletmenin yanı sıra gümrük birliğinin modernizasyonu için de ortak çalışmalar yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

- BOLAT, STOKHOLM'DE TÜRK VE İSVEÇ İŞ DÜNYASINDAN TEMSİLCİLERLE BULUŞTU

Forssell ile birlikte JETCO toplantısı marjında Stokholm'de Türk ve İsveç iş dünyasından temsilcilerin katıldığı bir Yuvarlak Masa Toplantısı'nı da gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, "Küresel ticaretin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm ekseninde yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye, Avrupa'daki ve dünyadaki ekonomik ve ticari gelişmeleri yakından takip etmekte; yeni gelişmelere yön vermekte ve inovatif politikaları ve etkin yatırım teşvik enstrümanlarıyla uluslarararası yatırımlara güvenli bir lokasyon olma konumunu kuvvetlendirmektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, küresel ticaret ve tedarik zinciri için ortaya çıkan yeni sınamaların yanı başında, İsveçli iş insanlarının da Türkiye'yi güvenilir bir ticari ortak olarak, gelecek planlarının merkezine koymuş olmalarının memnuniyet verici olduğunu kaydederek, "Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıların önümüzdeki dönemde yeni iş birliği alanlarının ortaya çıkmasına ve İsveç ile ilişkilerimizi daha da derinleştireceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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