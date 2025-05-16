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Ekonomi

5 milyar TL'lik destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına yatacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 milyar 102 milyon liralık destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 09:57 - Güncelleme:
5 milyar TL'lik destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına yatacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 milyar 102 milyon 219 bin lira destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Alın teriyle toprağı yoğuran çiftçinin her zaman yanında olduklarını belirten Yumaklı, "5 milyar 102 milyon 219 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, büyükbaş hayvancılık (buzağı) desteği 3 milyar 909 milyon 715 bin 445 lira, büyükbaş hayvancılık (malak) desteği 43 milyon 434 bin 500 lira, arıcılık desteği 984 milyon 628 bin 244 lira, bombus arısı kullanım desteği 15 milyon 851 bin 600 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 98 milyon 302 bin 890 lira, küçük aile işletmesi desteği 4 milyon 426 bin 135 lira, biyolojik/biyoteknik mücadele desteği 43 milyon 901 bin 906 lira, sertifika fidan kullanım desteği 1 milyon 958 bin 837 lira olarak belirlendi.

Büyükbaş buzağı/malak destekleme ödemeleri, kimlik numarasının son hanesi "4-6-8", vergi numarasının son hanesi "1-3-4-5-6-7-8-9" olanlara bugün saat 18.00'den sonra yapılacak. Ödemeler, kimlik ve vergi numarasının son hanesi "0-2" olanlara da 23 Mayıs saat 18.00'den sonra gerçekleştirilecek.

  • çiftçi
  • tarım
  • destekleme ödemesi

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