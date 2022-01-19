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Ekonomi

5 milyon kişinin gözü bu haberde! EYT ne zaman çıkacak?

AK Parti, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklif için çalışıyor. EYT düzenlemesi için öncelikle kapsam ve şartlar belirlenecek. AK Parti teklifi bu yıl Meclis Genel Kurulu'na getirmeyi planlıyor.

TRT Haber19 Ocak 2022 Çarşamba 16:12 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:17
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Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışma başlatıldı. AK Parti teklifi bu yıl Meclis Genel Kurulu'na getirmeyi planlıyor.

EYT teklifi için bazı formüller üzerinde çalışılıyor. Öncelikle kapsam ve şartlar belirlenecek.

YAŞ VE SİGORTA ŞARTI

Emeklilik için bazı şartlar aranacak. Yaş sınırı ve sigortalılık sürelerine bakılacak.

50 yaşın altında olmama ve 1999 öncesi Bağ-Kur ya da SSK sicil kaydı bulunma şartı aranacak. Kanun çıktığında prim ve gün sayısını dolduranlara emeklilik hakkı gelebilecek.

Belli bir yaşın üstünde olanlara emeklilik verilmesi gibi bir formül de masada. Kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu.

Tüm bu çalışmalar tamamlandıktan sonra teklif AK Parti tarafından Meclis'e sunulacak. Tüm partilerin desteği istenecek.

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