Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 178. kuruluş yıl dönümü programında konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

Vatandaşımız taşınmazın gerçek piyasa değerini görecek.

Vatandaşı rahatsız eden konut fiyatlarındaki manipülasyonlar engellenecek. Bilgi merkezleri kuracağız.

Kentsel dönüşüm yaparken izlenecek yolu tayin edilecek.

Deprem dönüşümünü de inşallah İstanbul'un 39 ilçesinde 933 mahallesinde hep birlikte yapmak durumundayız.

5 milyon vatandaşımız heyecanla bekliyordu. Kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız.



