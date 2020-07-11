11 Temmuz 2020 Cumartesi 17:07 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 17:20

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü törenle ulaşıma açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı.



Törende konuşan Başkan Erdoğan köprü hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Açılışını yapmakta olduğumuz Beğendik Köprüsü ve Küçüksu Hizan Pervari yollarımızın ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.

Köprümüzün ve yollarımızın yapıldığı yer ülkemizin en zorlu coğrafyalarından biridir. Böyle bir coğrafyada yol yapmanın da köprü inşa etmenin de sıkıntısını en iyi projelendirip inşa edenler bilir. Mücadeleden kaçmak yerine tabiatın zorluklarının üstesinden gelmeyi tercih ettik.

Türkiye'nin karayol uzunluğu 6 bin 100 kilometreydi biz bu karayol uzunluğunu 27 bin 300 kilometreye uzattık. Bununla da kalmadık, böylece 72 kilometrelik bir yol ve güzergahında yer alan 165 metrelik Beğendik Köprümüz inşa edildi.

Yapımı uzun sürmüş olsa da şehirlerimizi birbirine bağlayan bu mevcut projeyi tamamladık. Türkiye'nin en yüksek köprüsü ünvanını taşıması ortaya çıkan projenin önemine dikkat çekiyor. Tamamen Türk mühendis ve işçilerinin eseri olan köprünün malzemeleri de ülkemizde üretilmiştir.

Şehir inşa edeceksen, şehir yapacaksan bu dünyada en büyük hüner inşa ve ihya ederek insanların kalbini kazanmaktır. Biz de 18 yıldır ülkemizin 81 vilayetinde her alanda inşa ettiğimiz eserlerle milletimizin gönlünü kazanmaya çalışıyoruz. Rabbim bize imkan verdiği sürece milletimize hizmet çıtasını artırarak sürdüreceğiz. Her iş gibi ülkeye ve millete hizmette nasip meselesidir."

TÜRKİYE'NÜN EN YÜKSEK KÖPRÜSÜ

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik Beldesinde yapımına 2014 yılında başlanan, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan köprü tamamlandı.



Botan Çayı üzerinde, bölgedeki terör saldırılarına rağmen inşası tamamlanan, 450 metre uzunluğuna sahip köprü, 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olma özelliği taşıyor.

ZAMAN VE AKARYAKITTAN TASARRUF SAĞLAYACAK

Proje sayesinde Van ile Siirt-Pervari arasındaki seyahat süresi 5 saatten 2 saate inecek, vatandaşlara yüksek standartlı ulaşım imkanı sunulacak.

Bu sayede zaman ve akaryakıttan da tasarruf elde edilerek, ekonomiye katkı sağlanacak.