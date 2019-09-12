5 yılda 1.5 milyon konut dönüşecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 3 temel ilke, 4 ana başlık ve 8 maddeden oluşan 5 yıllık Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nı açıkladı. Plana göre her kentin kendine özgü bir kensel dönüşüm planı olacak, imar barışıyla kayıt altına alınan yapıların güçlendirilmesi için çalışma yapılacak, kıyılarda yapılaşmaya izin verilmeyecek. “Her şehrin kendine özgü dönüşüm aynası olacak” diyen Bakan Kurum, her yıl 100 bini İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde 300 bin konutun dönüşümünün sağlanacağını söyledi. Bakan Kurum bu çerçevede 5 yıl içerisinde 1.5 milyon konutun dönüştürüleceğini kaydetti. Kurum kaçak yapılara hiçbir şart altında müsade etmeyeceklerini de söyledi.

ÜÇ TEMEL İLKE

Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nı 3 olmazsa olmaz ilke üzerine bina ettiklerini belirten Kurum “Birincisi yerinde dönüşüm. Herkes kendi mahallesinde, komşularıyla birlikte, alıştığı, benimsediği çevreden kopmadan dönüşüme katılacak. İkincisi gönüllü dönüşüm. Vatandaşımızın rızası olmayan hiçbir kentsel dönüşüm projesinin altına imza atmayacağız. Üçüncüsü hızlı dönüşüm. Kentsel dönüşüm çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için gerekli mevzuat düzenlemelerimizi yaptık. Biliyorsunuz Kartal’da Yeşilyurt apartmanının çökmesi sonucu 21 canımızı kaybetmiştik. Hemen harekete geçtik, 48 gün içinde temellerimizi attık. İnşaat aralık ayında tamamlayacak” dedi.

DÖRT KOLDAN DÖNÜŞÜM

Kurum kentsel dönüşümü 4 ana başlıkta gerçekleştireceklerini de söyledi. “Bu dört ana başlık; deprem riski altındaki yapıların ve alanların dönüşümü, sel ve heyelan riski altındaki alanların dönüşümü, tarihi kent merkezleri ve meydanların dönüşümü, sanayi alanlarının taşınması ve dönüşümüdür” dedi. Kurum, “Bugün itibariyle, yıl içerisinde temeli atılan konutlarımızla birlikte, 25 bini İstanbul´da olmak üzere tüm Türkiye’de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini şu an itibariyle başlatmış bulunuyoruz” dedi. Kurum ardından da 8 maddelik eylem planının detaylarını açıkladı.