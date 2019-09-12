5 yılda 1.5 milyon konut dönüşecek
Beklenen‘Kentsel dönüşüm Eylem Planı’ belli oldu. 8 maddeden oluşan plana göre 5 yılda 1.5 milyon riskli konut yıkılıp yeniden yapılacak. Sanayi siteleri ve kent merkezleri de yenilenecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 3 temel ilke, 4 ana başlık ve 8 maddeden oluşan 5 yıllık Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nı açıkladı. Plana göre her kentin kendine özgü bir kensel dönüşüm planı olacak, imar barışıyla kayıt altına alınan yapıların güçlendirilmesi için çalışma yapılacak, kıyılarda yapılaşmaya izin verilmeyecek. “Her şehrin kendine özgü dönüşüm aynası olacak” diyen Bakan Kurum, her yıl 100 bini İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde 300 bin konutun dönüşümünün sağlanacağını söyledi. Bakan Kurum bu çerçevede 5 yıl içerisinde 1.5 milyon konutun dönüştürüleceğini kaydetti. Kurum kaçak yapılara hiçbir şart altında müsade etmeyeceklerini de söyledi.
ÜÇ TEMEL İLKE
Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nı 3 olmazsa olmaz ilke üzerine bina ettiklerini belirten Kurum “Birincisi yerinde dönüşüm. Herkes kendi mahallesinde, komşularıyla birlikte, alıştığı, benimsediği çevreden kopmadan dönüşüme katılacak. İkincisi gönüllü dönüşüm. Vatandaşımızın rızası olmayan hiçbir kentsel dönüşüm projesinin altına imza atmayacağız. Üçüncüsü hızlı dönüşüm. Kentsel dönüşüm çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için gerekli mevzuat düzenlemelerimizi yaptık. Biliyorsunuz Kartal’da Yeşilyurt apartmanının çökmesi sonucu 21 canımızı kaybetmiştik. Hemen harekete geçtik, 48 gün içinde temellerimizi attık. İnşaat aralık ayında tamamlayacak” dedi.
DÖRT KOLDAN DÖNÜŞÜM
Kurum kentsel dönüşümü 4 ana başlıkta gerçekleştireceklerini de söyledi. “Bu dört ana başlık; deprem riski altındaki yapıların ve alanların dönüşümü, sel ve heyelan riski altındaki alanların dönüşümü, tarihi kent merkezleri ve meydanların dönüşümü, sanayi alanlarının taşınması ve dönüşümüdür” dedi. Kurum, “Bugün itibariyle, yıl içerisinde temeli atılan konutlarımızla birlikte, 25 bini İstanbul´da olmak üzere tüm Türkiye’de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini şu an itibariyle başlatmış bulunuyoruz” dedi. Kurum ardından da 8 maddelik eylem planının detaylarını açıkladı.
DÖNÜŞÜM İÇİN 8 MADDELİK EYLEM PLANI
1. Kentlerin dönüşüm anayasasını oluşturacağız. Her bir şehrimizin kendine özgü kentsel dönüşüm planı olacak. İlaveten, kentsel dönüşüm alanlarında Bakanlığımız, TOKİ, İlbank, Emlak Katılım Bankası, yerel idareler, vatandaşlarımız ve yatırımcılarımızın sorumluluklarını içeren “Kentsel Dönüşüm Rehberimizi” de hazırladık. Bu rehber doğrultusunda kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız.
2. Kentlerin dönüşüm anayasasını oluşturacağız. Her bir şehrimizin kendine özgü kentsel dönüşüm planı olacak. İlaveten, kentsel dönüşüm alanlarında Bakanlığımız, TOKİ, İlbank, Emlak Katılım Bankası, yerel idareler, vatandaşlarımız ve yatırımcılarımızın sorumluluklarını içeren “Kentsel Dönüşüm Rehberimizi” de hazırladık. Bu rehber doğrultusunda kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız.
3. Taşkın, heyelan, sel riski olan bölgelerdeki yapılar taşınacak. 12 Temmuz’da Karadeniz bölgesi için iklim değişikliği eylem planını hazırladık. Bu çerçevede öncelikle dere güzergâhı içerisinde kalan taşkın ve sel riski taşıyan ne kadar bina varsa tek tek tespitlerini yaptık. O bölgede 15 bin yeni konut yapma kararı aldık. Vatandaşlarımızın can ve mal kaybını önlemek için bu çalışmalarımız başlatacağız
4. Tarihi kent merkezi ve meydanlar yenilenecek, tarihi hüvviyetine kavuşturulacak. Doğal ve kültürel alanlarımızda, kıyılarda yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Bodrum’daki kaçak yapılara ilişkin tespitlerimizi yaptık, ilgililere bildirdik. Ankara Hergelen Meydanı, Mevlana Meydanı, Niğde Kaleiçi, Erzurum Hacı Cuma, Afyon Mısri Çarşı, Kayseri Kaleiçi gibi önemli projelerle çalışmalarımıza başladık. Diyarbakır, Tokat, Amasya ve Giresun illerimizde çalışmalar sürüyor.
5. Şehir merkezindeki köhneleşmiş çöküntü alanı haline gelmiş sanayi alanlarını dönüştüreceğiz. Bu kapsamda, öncelikli olarak başta İstanbul, Kayseri, Kocaeli ve Konya olmak üzere 10 bin bağımsız birim üretmek için çalışmalarımıza başladık. Hali hazırda İstanbul Arnavutköy’de, Konya Karatay’da, Kocaeli Dilovası’nda ve Aksaray küçük sanayi sitesinde planlama, ihale ve inşa süreçlerimiz devam ediyor. 5 yıl içerisinde sanayi alanlarına yönelik bu çalışmamızı tüm şehirlerimize yayacağız.
6. İller Bankası altyapı hizmetlerinin sağlanması amacıyla gerek teknik gerekse kaynak desteğini daha da artıracak. Yeni dönemde, İller Bankası kanalıyla belediyelere 4 milyar liralık dönüşüm kredisi verilecek. Emlak Katılım Bankası konut alım sürecinde, taraflara finans sağlayacak, konut alımı kolaylaşacak.
7. Şehirler-imizde çarpık yapılaşmanın ve mülkiyet probleminin yaşandığı alanlarda, yatay mimari ve modern şehircilik ilkelerine uygun imar planları yapacak, önceliği hak sahiplerine vererek dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bir yandan yapıları dönüştürürken bir yandan da vatandaşlarımızı tapularına kavuşturacağız.
8. İmar barışından faydalanan vatandaşlarımızın yapılarını güçlendirmeleri için mevzuat çalışması yapacağız. Mevcut yapı alanlarında artış olmadan güçlendirme ruhsatı alabilecekler. Bu çerçevede her yıl 50 bin konut güçlendirilecek.
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