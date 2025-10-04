İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2025 Cumartesi / 12 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 5 yıllık dönem için uzatılması kararı Resmi Gazete'de
Ekonomi

5 yıllık dönem için uzatılması kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında Bölgesel İşbirliği İçin Türkiye'de Bir UNIDO Merkezi Kurulmasına İlişkin Anlaşma'nın yürürlük süresinin 5 yıllık bir dönem için uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA4 Ekim 2025 Cumartesi 09:25 - Güncelleme:
5 yıllık dönem için uzatılması kararı Resmi Gazete'de
ABONE OL

Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

9 Şubat 1999 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile UNIDO Arasında Bölgesel İşbirliği İçin Türkiye'de Bir UNIDO Merkezi Kurulmasına İlişkin Anlaşma"nın yürürlük süresinin 15 Şubat 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık bir dönem için uzatılmasına ilişkin teati edilen mektupların onaylanmasına dair karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, önerilen dönemde Türkiye ile UNIDO arasındaki mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.