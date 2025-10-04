5 yıllık dönem için uzatılması kararı Resmi Gazete'de

Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

9 Şubat 1999 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile UNIDO Arasında Bölgesel İşbirliği İçin Türkiye'de Bir UNIDO Merkezi Kurulmasına İlişkin Anlaşma"nın yürürlük süresinin 15 Şubat 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık bir dönem için uzatılmasına ilişkin teati edilen mektupların onaylanmasına dair karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, önerilen dönemde Türkiye ile UNIDO arasındaki mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.