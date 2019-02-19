50 bin girişimciye destek

WBAF’nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ve Kosova Parlamento Başkanı Kadri Veseli’nin yanı sıra birçok ülkeden bakan ve üst düzey bürokratın katılımıyla gerçekleşti. Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu “Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak girişimcilerimize, özellikle genç girişimcilere katkı vermeyi, onların yolunu açmayı, onları desteklemeyi hem zihinsel hem de finansal katkı anlamında görev biliyoruz. Bugüne kadar yüzde 47’si kadın olmak üzere, 50 binden fazla girişimciye destek sağladık. Girişimci adaylarına, kendi işlerini kurmaları için 50 bin lira geri ödemesiz, 100 bin lira ise geri ödemeli kredi sağlıyoruz” dedi.

AVRUPA’DA 5’İNCİYİZ

WBAF Başkanı Baybars Altuntaş ise Türkiye’nin start-up ekonomisi açısından 8 yıl önce Avrupa’nın 32. ülkesi olduğunu anımsatarak, “Türkiye, geçen yıl 500 milyon Euro’yu aşan yatırımla Avrupa’nın 5. büyük melek yatırım pazarı haline geldi” dedi.

BANKACILIK VURGUSU

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise organizasyonda yaptığı açıklamada “Dünyada 1.7 milyar insan halen bankaya ulaşamamış durumda. Bankaya erişim sağlayamamış insanların çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor” sözlerini kullandı.

‘TÜRKİYE ÇOK İYİ İŞLER ÇIKARIYOR’