12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3059
  • 6,0104
  • 228
  • 101.728
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

50 bin girişimciye destek

Dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF), İstanbul’da başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

WBAF’nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ve Kosova Parlamento Başkanı Kadri Veseli’nin yanı sıra birçok ülkeden bakan ve üst düzey bürokratın katılımıyla gerçekleşti. Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu  “Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak girişimcilerimize, özellikle genç girişimcilere katkı vermeyi, onların yolunu açmayı, onları desteklemeyi hem zihinsel hem de finansal katkı anlamında görev biliyoruz. Bugüne kadar yüzde 47’si kadın olmak üzere, 50 binden fazla girişimciye destek sağladık. Girişimci adaylarına, kendi işlerini kurmaları için 50 bin lira geri ödemesiz, 100 bin lira ise geri ödemeli kredi sağlıyoruz” dedi. 

AVRUPA’DA 5’İNCİYİZ 

WBAF Başkanı Baybars Altuntaş ise Türkiye’nin start-up ekonomisi açısından 8 yıl önce Avrupa’nın 32. ülkesi olduğunu anımsatarak, “Türkiye, geçen yıl 500 milyon Euro’yu aşan yatırımla Avrupa’nın 5. büyük melek yatırım pazarı haline geldi” dedi.

BANKACILIK VURGUSU

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise organizasyonda yaptığı açıklamada “Dünyada 1.7 milyar insan halen bankaya ulaşamamış durumda. Bankaya erişim sağlayamamış insanların çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor” sözlerini kullandı.

‘TÜRKİYE ÇOK İYİ İŞLER ÇIKARIYOR’

Forumun açılışında konuşan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç “Türkiye, terörizme karşı savaşarak, mültecileri destekleyerek ve yatırımcısını güçlendirerek çok iyi işler çıkarıyor. Türk yatırımcılar da bizim bölgemizde yatırımlarda bulunuyor” dedi. 

Gündüz, Türkiye´yi bir madalya ile iki kez gururlandırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Karnavalda sahne çöktü: Çok sayıda yaralı var

Karnavalda sahne çöktü: Çok sayıda yaralı var

Reina Katliamı Davası'nda yeni karar

Reina Katliamı Davası'nda yeni karar

Van'ın Saray ilçesi 4.1'le sallandı

Van'ın Saray ilçesi 4.1'le sallandı

Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Çocuklardan ‘Mavi Balina’ çığlığı: Bizi tehlikeden kurtarın

Çocuklardan ‘Mavi Balina’ çığlığı: Bizi tehlikeden kurtarın

'Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de yargılansın'

'Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de yargılansın'

Fransa'dan Trump'a yanıt: Tek tek inceleyeceğiz

Fransa'dan Trump'a yanıt: Tek tek inceleyeceğiz

ABD: Tüm güçlerimizi çekme noktasında değiliz

ABD: Tüm güçlerimizi çekme noktasında değiliz
 

POPÜLER HABERLER

Kalaşnikof´dan kamikaze Drone

Kalaşnikof´dan kamikaze Drone

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

PKK'nın Kış yapılanmasına büyük darbe

PKK'nın Kış yapılanmasına büyük darbe

Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' İstanbul'da görev başında

Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' İstanbul'da görev başında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA