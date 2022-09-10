50 bin kişi RADAR'a takıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, elektronik ticaret, sosyal medya ve uzaktan çalışma gelirlerine yönelik incelemesini tamamladı.

RADAR sistemi ile gelirini tam ya da hiç beyan etmeyen mükellefler belirlendi. Saha incelemesi başlatıldı.

Bakanlık Youtube, Facebook, Instagram, Bigo Live, Twitch, TikTok, Dlive ve Scorp gibi platformları özellikle mercek altına alındı. Radara takılan 65 bin kişi vergi yükümlülükleri açısından incelendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 bin kişinin vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediğini tespit etti, 3 bin 500 kişi için doğrudan saha incelemesi başlatıldı.

Bakanlık radarına, elektronik ticaret yapanlar arasından da girenler oldu. 6 bin kişiyi kapsayan inceleme sonrasında eksik ya da hatalı beyanda bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı.

E-spor sektöründeki gelirler de RADAR sistemi ile incelendi. Bugüne dek yapılan çalışmalarda 3 bin kişilik analizde 588 kişi için işlem başlatıldı. Hazinve ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya gelirlerinin önümüzdeki dönemde daha da yakından takip edileceğini söyledi