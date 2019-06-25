50 bin sosyal konut projesinde kritik gün yarın Toplu Konut İdaresi Başkanlı (TOKİ) tarafından, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kuraları yarın başlıyor.