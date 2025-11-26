Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.

Çin'den Avrupa'ya yük taşımacılığında Türkiye'nin kritik rol oynadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, Orta Koridor üzerinden Kars'tan Dilucu'ya kadar uzanacak demir yolu ile yüklerin Londra'ya sadece 18 günde ulaşacağını belirten Uraloğlu, Zengezur geçidinin 2029-2030'da tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

50 MİLYAR DOLARLIK GELİR VE İSTİHDAM

Bakan Uraloğlu, projelerin 10 yıllık sürede ülkeye 50 milyar dolar gelir getireceğini ve 60 bin kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı. Kuzey Marmara hızlı tren hattının biteceğini söyleyen Bakan Uraoğlu, Marmaray üzerinden geçecek yük trenlerinin günde 4 kez çalışacağını ve demir yolu taşımacılığının uçaktan sonraki en hızlı seçenek olacağı bilgisini de aktardı.

YENİ OTOYOL VE SANAYİ BÖLGELERİ

Ayrıca Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu için 2027 yılını işaret etti. Söz konusu yolun sadece şehirlerarası ulaşımı kolaylaştırmayacağını, aynı zamanda ticareti canlandıracağını ve istihdamı artıracağını kaydetti.

Öte yandan İstanbul-İzmir otoyolu üzerindeki 12 organize sanayi bölgesine de değinen Uraloğlu, ulaşımın üretim ve ticareti doğrudan etkilediğinin altını çizdi.