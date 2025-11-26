İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4472
  • EURO
    49,1934
  • ALTIN
    5678.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 50 milyar dolarlık proje için nefesler tutuldu! 60 bin kişiye istihdam müjdesi
Ekonomi

50 milyar dolarlık proje için nefesler tutuldu! 60 bin kişiye istihdam müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin uluslararası ticaret yolları ve altyapı projeleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu bu kapsamda, 10 yılda 50 milyar dolar gelir sağlayacağını belirttiği projenin 60 bin kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı.

HABER MERKEZİ26 Kasım 2025 Çarşamba 21:29 - Güncelleme:
50 milyar dolarlık proje için nefesler tutuldu! 60 bin kişiye istihdam müjdesi
ABONE OL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Çin'den Avrupa'ya yük taşımacılığında Türkiye'nin kritik rol oynadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, Orta Koridor üzerinden Kars'tan Dilucu'ya kadar uzanacak demir yolu ile yüklerin Londra'ya sadece 18 günde ulaşacağını belirten Uraloğlu, Zengezur geçidinin 2029-2030'da tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

50 MİLYAR DOLARLIK GELİR VE İSTİHDAM

Bakan Uraloğlu, projelerin 10 yıllık sürede ülkeye 50 milyar dolar gelir getireceğini ve 60 bin kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı. Kuzey Marmara hızlı tren hattının biteceğini söyleyen Bakan Uraoğlu, Marmaray üzerinden geçecek yük trenlerinin günde 4 kez çalışacağını ve demir yolu taşımacılığının uçaktan sonraki en hızlı seçenek olacağı bilgisini de aktardı.

YENİ OTOYOL VE SANAYİ BÖLGELERİ

Ayrıca Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu için 2027 yılını işaret etti. Söz konusu yolun sadece şehirlerarası ulaşımı kolaylaştırmayacağını, aynı zamanda ticareti canlandıracağını ve istihdamı artıracağını kaydetti.

Öte yandan İstanbul-İzmir otoyolu üzerindeki 12 organize sanayi bölgesine de değinen Uraloğlu, ulaşımın üretim ve ticareti doğrudan etkilediğinin altını çizdi.

  • abdulkadir uraloğlu
  • kuzey marmara
  • istihdam
  • Zengezur koridoru

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.